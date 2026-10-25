Hace casi tres años, Emre Can, actual capitán del Borussia Dortmund y lesionado por una rotura del ligamento cruzado, fue elegido «Jugador de la selección del año 2023» con una amplia ventaja. En aquella votación del club de aficionados de la selección alemana se recibieron cerca de 50.000 votos. El 64,6 % fue para Can.

Pronto quedó claro que el resultado no tenía sentido. Al fin y al cabo, el defensa central solo había disputado 412 de los 990 minutos posibles con la selección alemana y no había jugado en cinco de sus once partidos de 2023. Pero dos cuentas con muchos seguidores en X habían pedido en broma que votaran por Can, y su llamamiento surtió efecto.

También el sábado ganó una votación un jugador del Dortmund, en un resultado bastante grotesco. Felix Nmecha fue elegido jugador del partido en la victoria por 1:0 del BVB ante el Eintracht Frankfurt. El internacional recibió el 23 % de los votos emitidos a través de la aplicación oficial de la Bundesliga entre el minuto 86 y el pitido final.

El resultado sorprende por varios motivos. Nmecha había sido sustituido en el minuto 79, con el marcador 0:0. En su lugar entró Jobe Bellingham, que un minuto después asistió a Maximilian Beier en el gol de la victoria. Por lógica, Beier debería haber encabezado las preferencias de los aficionados gracias a su golazo decisivo. O quizá Joey Veerman, que organizó con acierto el juego del Dortmund como un quarterback.

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Felix Nmecha no encuentra en el BVB el gran nivel del año pasado

Nmecha, en cambio, firmó una actuación discreta y volvió a demostrar que ahora mismo está lejos del gran nivel que mantuvo desde la temporada pasada hasta el Mundial. Allí, Nmecha estaba en boca de todos y fue objeto de numerosos rumores de traspaso, según los cuales varios clubes ingleses habrían estado dispuestos a pagar por él cifras de tres dígitos en millones.

Sin embargo, Nmecha ha echado a perder hasta ahora el inicio de la nueva temporada, si se exceptúa su importante doblete como suplente, que incluyó un gol de chilena, ante el recién ascendido Paderborn (3:0). Al margen de esos dos tantos, no ha marcado más goles ni dado asistencias.

Eso no significa, ni mucho menos, que el jugador de 26 años esté completamente perdido. En las estadísticas principales, Nmecha registra cifras que pueden considerarse aceptables. Pero a alguien como él, llamado a marcar diferencias para el BVB, se le exige más que a otros. «El BVB sin Felix es un equipo distinto al BVB con él», dijo también el entrenador Niko Kovac el pasado abril, cuando Nmecha estuvo de baja por una rotura de ligamentos en la rodilla y el Borussia echó de menos, en efecto, su capacidad para conectar el juego.

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Felix Nmecha: pérdidas de balón, poca intensidad y falta de ritmo

Ahora, sin embargo, Nmecha ofrece muchas más sombras que luces. En la salida de balón comete pérdidas innecesarias, a menudo por descuidos. En los duelos directos sin balón actúa con demasiada blandura y poca contundencia, y debe mejorar sus movimientos sin balón. También le falta intensidad tanto en ataque como en defensa y, pese a jugar con regularidad, carece de ritmo.

No se puede negar el empeño del internacional, que ha jugado 14 partidos con la selección. Nmecha asume responsabilidades sobre el campo, corre y lo intenta mucho, pero con demasiada frecuencia no le salen las cosas o toma decisiones equivocadas. Eso, para un jugador que suele moverse en espacios reducidos, genera a menudo situaciones comprometidas de inmediato.

«Está claro que Felix todavía no está al nivel que puede alcanzar», dijo Kovac hace seis semanas, después de sustituir al Nmecha de flojo rendimiento en Hoffenheim durante el descanso. «Jugó el Mundial. Quizá su preparación no fue la habitual, pero ahora necesita algo de tiempo. Tenemos que ponerlo a punto poco a poco. Físicamente todavía no está al nivel al que me gustaría verlo, al que puede llegar y al que ya estuvo. Pero llegará».

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Un descanso le vendría bien a Felix Nmecha, lejos de su mejor forma

En Dortmund siguen esperando ese momento, aunque Nmecha ya ha disputado tres partidos completos y ha mejorado respecto a principios de septiembre. No, sin embargo, en lo que respecta a actuaciones dominantes. En ese aspecto todavía tiene mucho margen de mejora.

«La gestión de las cargas siempre es una expresión curiosa», dijo Nico Schlotterbeck a Sky tras la victoria ante el SGE, cuando le preguntaron por el desgaste de los largos desplazamientos del equipo de Westfalia en los últimos días. «Yo siempre puedo jugar», aseguró el capitán, aunque matizó que quizá para él, como defensa, sea más fácil: «Arriba creo que es un poco diferente».

Nmecha es el séptimo jugador del BVB con más minutos disputados. Teniendo en cuenta ese dato y su irregular estado de forma, le vendría bien un respiro. Kovac dio una pequeña pista de que podría tenerlo ya el martes, en el partido de la Copa de Alemania contra Bremen. El entrenador explicó que Jobe Bellingham «seguro que volverá a estar en la Copa» y que probablemente será titular. Tampoco parece muy probable que deje en el banquillo a Veerman después de su buena actuación.

Quizá empezar en el banquillo sea justo el estímulo que Nmecha necesita en el momento adecuado. Ha mostrado destellos de su calidad, pero le falta por completo la regularidad. Kovac debe encontrar la manera de que Nmecha recupere su mejor nivel y sea más constante en sus actuaciones. Porque está fuera de toda duda que el BVB necesita al Nmecha dinámico y capaz de marcar diferencias del año pasado.

Felix Nmecha: sus estadísticas con el BVB