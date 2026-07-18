¡Gritos de pánico por todas partes! Una fuerte tormenta complica la final de España y Argentina

Una fuerte tormenta eléctrica en Nueva Jersey (EE. UU.) el sábado por la tarde obligó a cancelar la última sesión de entrenamiento de España y Argentina, pocas horas antes de la final del Mundial de mañana domingo.

La Federación Española de Fútbol confirmó la suspensión de la sesión de «La Roja» en el campo Melanie Lynn y explicó: «Los entrenamientos se han cancelado por el protocolo de seguridad ante tormentas. Los jugadores realizan una sesión de recuperación en instalaciones cubiertas».

En el centro de entrenamiento del Red Bull New York, donde se iba a celebrar la sesión, reinó el caos cuando, 12 minutos antes del inicio, los empleados de la FIFA gritaron: «Que todo el mundo se ponga a cubierto. Los periodistas deben volver a sus puestos asignados», tras recibir una alerta oficial de tormenta eléctrica.

Según el protocolo meteorológico local, se esperaba 30 minutos antes de reanudar cualquier actividad al aire libre, pero la persistencia de la tormenta obligó a cancelar la sesión.

A las 11:30, la FIFA ofreció un hueco de 12:15 a 13:00, pero minutos después canceló la sesión definitivamente.

No es la primera vez que España sufre un contratiempo así: ya le ocurrió en Chattanooga, muestra de los desafíos climáticos del Mundial en Estados Unidos.

La selección argentina también quedó confinada en el centro de entrenamiento Red Bull de Nueva Jersey, a la espera de que amainaran las tormentas eléctricas.

Una foto captó un rayo impactando el pararrayos del complejo, muestra de la gravedad de la tormenta que mantuvo a ambos equipos a resguardo.

Por ahora se desconoce si Argentina podrá entrenar, aunque ambos equipos buscan la mejor preparación para la final que millones esperan mañana domingo.