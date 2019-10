Griezmann: "Ni Messi ni yo somos de hablar mucho pero estamos en la buena dirección"

El francés asegura que la relación con el rosarino es "buena" a pesar de haber trabajado poco juntos y se pone al servicio del equipo.

RUEDA DE PRENSA

Antoine Griezmann compareció en rueda de prensa antes de recibir al en la segunda jornada de la fase de grupos de la , un partido que supondrá su debut en el Camp Nou en competición europea.

Relación con Messi. "No es alguien que hable mucho y yo tampoco así que es difícil que hablemos, ya le he invitado a un mate, es un paso y estamos en la buena dirección, él ha estado lesionado y es complicado en el campo y en los entrenamientos aprender la conexión y mejorarla en este contexto pero somos buena gente y estoy para ayudar a cualquier miembro del equipo".

¿Mejor por la derecha? "Es una buena pregunta, no lo sé, acabo de llegar y estoy aquí para ayudar a los compañeros, sé que son respuestas aburridas pero es así, hay un míster, una táctica y hay que meterse dentro, poco más".

¿Disfruta? "Estoy muy feliz, disfrutando y también mi familia, veo cómo podemos preparar los partidos y tengo otra visión del fútbol, lo cojo todo y me lo mezclo dentro".

Redención tras La Decisión. "La afición ha coreado mi nombre y me empuja tanto a mí como al equipo, me ha sorprendido gratamente y ojalá pueda devolver el cariño cada partido, empezando por mañana, me gusta el cariño de la afición tras marcar o recibir una entrada, eso se va trabajando con el tiempo".

Vestuario que manda. "Godín también tenía poder en el Atlético, son gente que están en este vestuario desde hace mucho y se les escucha cuando hablan pero son temas que vienen del presidente, es como en todos los equipos y vestuarios que he conocido, hay jugadores que cuando hablan se les escucha más pero no es nada fuera de lo normal".

Objetivos. "Quiero jugar todos los minutos y todos los partidos, quiero ser alguien importante para el club y los compañeros, que confíen en mí dentro y fuera del campo".

Bajas ante el Inter. "Siempre es más difícil con Ousmane, Leo y otros están lesionados, no estamos todos juntos y eso es lo peor porque no podemos ni trabajar en los entrenamientos pero hay que encontrar la manera de jugar bien, sea con Carles, con Ansu o conmigo en la banda, tenemos una gran plantilla con muy buenos jugadores y encontraremos la fórmula para ganar".

Aumento de responsabilidad. "No creo que tenga que exigirme más por este motivo, he llegado a otra filosofía y juego en otra posición, hay que aprender cosas y mejorarlas, cambiar movimientos, y eso no se puede hacer al cien por cien en dos meses, sé que mis compañeros me esperan y quieren lo mejor de mí y creo que estoy en el buen camino para hacerlo lo mejor posible".

Debut en Champions League en el Camp Nou. "Estos partidos siempre son especiales, será mi primer partido de Champions en casa y tendré muchas ganas, intentaremos hacer un gran trabajo en equipo para intentar ganar de la mejor manera, lo más importante son los tres puntos".

Ganar la Champions League. "Es el sueño de todos, también uno de los míos pero tengo muchos, es mi objetivo y mi sueño y ojalá mañana pueda ser una noche bonita con la afición".

Adaptación. "Me falta solo tiempo, me siento cómodo pero necesito mejorar en el campo, sobre todo en mis movimientos con el balón, estoy bien pero tengo que entrar más en juego jugando en la banda, tengo confianza pero todavía me faltan cosas para ser el mejor Griezmann posible".

Inter, ¿rival más duro? "Depende si hablamos de defensa o ataque, cada partido es diferente pero Conte es un gran entrenador que trabaja tácticamente a sus equipos y saca buenos resultados, será un partido difícil en el que tendremos que hacer el mejor partido posible".

Godín. "El partido especial fue en el Mundial porque fue la primera vez que jugamos en contra, es un gran amigo y un gran ejemplo para mí desde que llegué al Atlético, también es el padrino de mi hija pero sé algunos truquitos para pillarle si juega".

Dembélé. "Siempre hablo de él, entrena y llega antes de tiempo para reforzar su cuerpo, se está cuidando pero cuando entras en una dinámica de lesiones es difícil salir, tiene mi apoyo, el del míster y el de los compañeros, queremos ayudarle para que esté bien, tiene que seguir cuidándose".

Victoria en . "Era importante ganar fuera de casa porque hacía mucho que no lo hacíamos, además había derbi madrileño y el empate de dos rivales fue bueno para nosotros y nos da confianza para los dos partidos que vienen".