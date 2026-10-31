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Bundesliga II
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Greuther Fürth vs. Holstein Kiel hoy en directo: ¿quién ofrece o retransmite el partido por televisión y en streaming?

Greuther Furth vs Holstein Kiel
Greuther Furth
Holstein Kiel
Bundesliga II

En la 2. Bundesliga, el Greuther Fürth se enfrenta al Holstein Kiel. Pero ¿quién ofrece o retransmite hoy el partido en directo por televisión y en streaming?

El partido entre Greuther Fürth y Holstein Kiel comienza el 1 de noviembre de 2026 a las 13:30.

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ChileDisney+ Premium Chile
ParaguayDisney+
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Retransmisión en Alemania

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SPOX te cuenta en este artículo cómo puedes ver hoy el partido en directo por televisión y streaming.

Greuther Fürth vs. Holstein Kiel, en directo hoy: ¿quién televisa o transmite el partido por streaming?

El partido entre Greuther Fürth y Holstein Kiel se puede ver en directo en WOW. Allí se puede seguir íntegramente por streaming.

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La semana de Greuther Fürth y Holstein Kiel: ¿qué ha pasado?

Greuther Fürth llega a este partido con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. En el más reciente cayó 0-3 en casa ante Osnabrück en liga. Antes había ganado 2-0 al Braunschweig. En esos cinco partidos, Fürth marcó cuatro goles y encajó nueve.

Holstein Kiel atraviesa un mejor momento: suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros oficiales. En el más reciente ganó al Hoffenheim en la Copa de Alemania y, antes, se impuso 3-0 al Dynamo Dresde en liga. En esos cinco partidos, Holstein marcó siete goles y encajó cinco.

GFT

GFT - Formulario

FCM
D1-1
VFB
L5-0
BSC
L2-1
EBS
W2-0
OSN
L3-0
Gol marcado (encajado)
4/11
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
HSK

HSK - Formulario

VFF
W3-1
EBS
L1-0
BSC
D0-0
DOD
W3-0
TSG
W1-1
Gol marcado (encajado)
7/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Greuther Fürth vs. Holstein Kiel: hora de inicio

crest
Bundesliga II - Jornada 10
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Greuther Fürth vs. Holstein Kiel: alineaciones

Greuther Furth contra Holstein Kiel alineaciones probables

Manager

  • H. Vogel

Greuther Fürth vs. Holstein Kiel: estado de forma

GFT

GFT - Formulario

FCM
D1-1
VFB
L5-0
BSC
L2-1
EBS
W2-0
OSN
L3-0
Gol marcado (encajado)
4/11
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
HSK

HSK - Formulario

VFF
W3-1
EBS
L1-0
BSC
D0-0
DOD
W3-0
TSG
W1-1
Gol marcado (encajado)
7/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Greuther Fürth vs. Holstein Kiel: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

Greuther FurthEmpateHolstein Kiel
2
0
3
Bundesliga II
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
1
Greuther Furth badge
Greuther Furth
GFT
2
F
Bundesliga II
Greuther Furth badge
Greuther Furth
GFT
0
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
2
F
Bundesliga II
Greuther Furth badge
Greuther Furth
GFT
2
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
1
F
Bundesliga II
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
2
Greuther Furth badge
Greuther Furth
GFT
1
F
Bundesliga II
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
2
Greuther Furth badge
Greuther Furth
GFT
1
F
6Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

Greuther Fürth vs. Holstein Kiel: las clasificaciones

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Hertha BerlinHertha BerlinBSC
10910238+1528
W
W
D
W
W
2
WolfsburgoWolfsburgoWOB
105412514+1119
W
D
W
D
W
3
NúrembergNúrembergFCN
95312112+918
L
D
D
W
W
4
KaiserslauternKaiserslauternFCK
1053297+218
L
W
W
D
W
5
MagdeburgMagdeburgFCM
105232113+817
D
W
L
W
D
6
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
94321616015
D
L
D
D
W
7
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
104241615+114
W
L
W
W
D
8
St.PauliSt.PauliFCP
9261119+212
D
D
W
D
W
9
OsnabrueckOsnabrueckOSN
103251417-311
L
W
L
D
D
10
BochumBochumBOC
10325811-311
W
D
L
L
L
11
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
102441820-210
L
D
D
L
D
12
Eintracht BraunschweigEintracht BraunschweigEBS
103161618-210
L
W
L
W
L
13
Greuther FurthGreuther FurthGFT
92341216-49
L
W
L
D
D
14
DarmstadtDarmstadtSVD
10235919-109
D
D
L
W
L
15
Holstein KielHolstein KielHSK
91531011-18
W
D
L
D
L
16
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
92251118-78
L
W
D
L
D
17
Hannover 96Hannover 96H96
9225815-78
L
D
L
W
L
18
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
92251120-98
L
W
L
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Playoffs de descenso
Descenso

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