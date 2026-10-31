El partido entre Greuther Fürth y Holstein Kiel comienza el 1 de noviembre de 2026 a las 13:30.

Retransmisión en Alemania

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Greuther Fürth vs. Holstein Kiel, en directo hoy: ¿quién televisa o transmite el partido por streaming?

El partido entre Greuther Fürth y Holstein Kiel se puede ver en directo en WOW. Allí se puede seguir íntegramente por streaming.

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La semana de Greuther Fürth y Holstein Kiel: ¿qué ha pasado?

Greuther Fürth llega a este partido con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. En el más reciente cayó 0-3 en casa ante Osnabrück en liga. Antes había ganado 2-0 al Braunschweig. En esos cinco partidos, Fürth marcó cuatro goles y encajó nueve.

Holstein Kiel atraviesa un mejor momento: suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros oficiales. En el más reciente ganó al Hoffenheim en la Copa de Alemania y, antes, se impuso 3-0 al Dynamo Dresde en liga. En esos cinco partidos, Holstein marcó siete goles y encajó cinco.

Greuther Fürth vs. Holstein Kiel: hora de inicio

Bundesliga II - Jornada 10 1 nov 2026 - 07:30 Sportpark Ronhof Thomas Sommer

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