Graves incidentes interrumpen el Clásico Universitario entre la U y la UC

Una serie de elementos pirotécnicos cayeron a la cancha del Ester Roa Rebolledo provocando la suspensión del partido.

En la antesala al Clásico 196 entre Universidad de Chile y Universidad Católica los barristas azules comenzaron a lanzar fuegos artificiales y bombas de estruendo en el Ester Roa Rebolledo. No obstante, el juez Francisco Gilabert desestimó la suspensión del cotejo, válido por la duodécima fecha del Campeonato Nacional 2023, pese a que algunos elementos pirotécnicos cayeron cerca del arquero Cristóbal Campos cuando transcurrían minutos de juego.

Esta situación fue advertida por la locución del reducto penquista; sin embargo, en el minuto 31 el compromiso debió detenerse puesto que hubo encapuchados que ingresaron a la cancha provocando el retiro de los respectivos planteles, además de la intervención de las fuerzas especiales quienes tuvieron que ir a controlar los desordenes en las tribunas.

El propio Presidente de la República, Gabriel Boric, condenó estos hechos desde su cuenta oficial de Twitter. "No vamos a dejar que un grupo pequeño de delincuentes se tome los estadios a costa de la gran mayoría que acude a ver un espectáculo en paz y alegría. Vamos a identificar y hacer caer todo el peso de la ley a los que provocaron esto y espero no vuelvan a entrar a una cancha", escribió.

Vale consignar que algunos de estos elementos cayeron cerca del cuarto árbitro, Diego Flores, motivando el retiro del cuerpo referil hacia los camarines del recinto de Concepción. "El Clásico Universitario se suspendió por culpa de unos delincuentes que se confabularon para que este partido no se juegue. Agredieron a nuestros propios hinchas y miembros del plantel", publicaron los laicos desde sus cuentas oficiales.

"La situación ha sido grave, no están las condiciones, tenemos al cuarto árbitro herido, más personas heridas", indicó, por su parte, el Delegado Presidencial (s) Humberto Toro. "Vamos a hacer la persecución penal a las personas que provocaron incidentes. Vamos a usar todo el rigor de la ley y las normas para sancionar a los responsables, incluyendo a los clubes que no han respondido con la responsabilidad en seguridad". añadió. "Esta gente se representa a sí misma, no representa al club. Se hizo un tremendo esfuerzo de venir acá y terminamos con personas heridas", finalizó Yamal Rajab, gerente de competiciones de la ANFP.

Precisar que en la previa al compromiso, la barra "Los de Abajo" publicó un mensaje en Instagram producto de la imposibilidad de ingresar elementos de animación. "Teníamos todo preparado para armar la fiesta en Collao, pero las autoridades locales nos prohibieron el ingreso de todos los elementos de animación. Trabajamos por 3 meses para realizar esto con rifas, campeonatos, campañas de recolección y aportes y Azul Azul nisiquiera hizo la gestion formal para poder ingresar la fiesta y el aguante de siempre a las galerías. Nos citan temprano, pero solo para perder nuestro tiempo y mostrar su inoperacia. No les interesan los hinchas, nunca les ha interesado el Club, juegan con el sentimiento de todo un pueblo, su intencion nunca a sido traer a la familia al estadio, su represion, sus malos tratos y sus decisiones totalmente arbitrarias, no solo no tenemos estadio si no que los dirigentes del club nos hacen sentir visita en todos lados.

¡Los De Abajo contra todos, nicagando nos van a callar!".