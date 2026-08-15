El Chelsea cerró su pretemporada con una convincente victoria ante la Real Sociedad, pero el equipo todavía debe resolver un problema fundamental antes de proclamarse un aspirante real al título de la Premier League.

El Chelsea logró la victoria por 3-1 ante la Real Sociedad en el estadio de Stamford Bridge, en la primera aparición del entrenador Xabi Alonso ante la afición del club, después de asumir la dirección del equipo en sustitución del anterior técnico, con el objetivo de mejorar los resultados de la pasada temporada, que el Chelsea terminó en la décima posición.

Y pese al importante respaldo que recibió Alonso en el mercado de fichajes, Alan Smith, exdelantero del Arsenal, considera que la portería sigue representando un punto débil evidente, advirtiendo de que el Chelsea no será capaz de competir por el título si continúa dependiendo de Robert Sánchez como guardameta titular.

Smith declaró al sitio "Metro": "Sánchez necesitaba mejorar desde hace tiempo, y eso se ha convertido en una carencia evidente en el once del Chelsea. El club ha hecho esfuerzos por reforzar la defensa con los fichajes de Maxence Lacroix y de defensas más jóvenes, pero si quieres competir por el título de la liga, no creo que Sánchez sea el portero adecuado".

Y añadió: "El Chelsea ha gastado mucho dinero, y no sé si tiene margen para gastar más en un guardameta, pero Sánchez parece en este momento la primera opción".

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Sánchez se incorporó al Chelsea procedente del Brighton por 25 millones de libras esterlinas en 2023, pero no ha ofrecido un rendimiento convincente de forma continuada, y ha cometido varios errores determinantes durante sus tres temporadas con el equipo. El guardameta español fue titular en el último partido amistoso ante la Real Sociedad.

El Chelsea había fichado a Morgan Rogers procedente del Aston Villa por 117 millones de libras esterlinas, además de Maxence Lacroix, Marco Palestra, Valentín Barco y Pep Chavarría. También reforzó al equipo con el componente de la experiencia mediante la incorporación de Jordan Henderson y Danny Welbeck.

Y pese a que algunos señalan al Chelsea como el caballo negro de la nueva temporada, Smith cree que la lucha por el título quedará reducida al Arsenal y al Manchester City, considerando a este último el aspirante más destacado frente al campeón vigente.

Smith afirmó: "Veo al Manchester City como el principal rival del Arsenal. Hay un interrogante por la presencia de un nuevo entrenador (Maresca), pero sigo creyendo que es el único rival capaz de amenazarlo". Además, eligió al Arsenal para volver a ganar la liga.

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