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Los Tennessee Titans están preocupados por el jugador de fútbol americano Jaylen Harrell. El defensive end del equipo de la NFL sufrió un accidente cuando viajaba como pasajero en un Uber y está hospitalizado en su ciudad natal, Tampa (Florida).

En un primer momento no estaba claro cuál era la gravedad de las lesiones del jugador de 24 años.

«Ayer, Jaylen Harrell se vio involucrado en un grave accidente de tráfico. Estamos en contacto permanente con la familia de Jaylen y seguimos intentando obtener más información», comunicaron los Titans el sábado. El club indicó que daría más información en cuanto fuera oportuno.

«Por ahora, Jaylen sigue en el hospital y continúa recibiendo atención médica. Pedimos que se respete la privacidad de Jaylen y de su familia en estos momentos», añadieron.

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Harrell había sufrido una rotura del ligamento cruzado durante la pretemporada, por lo que ya no habría podido jugar esta temporada.