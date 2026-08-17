Así lo informa el diario deportivo español Mundo Deportivo. Según la información, el lateral habría llegado a un acuerdo con su club, Al-Hilal, para la rescisión de su contrato, al parecer tras mensajes claros y mucha presión por parte del portugués. Anteriormente se había asumido que Cancelo le costaría a los catalanes una cantidad de traspaso de entre ocho y diez millones de euros.

Cancelo llegó a Barcelona el lunes por la tarde y confirmó a los periodistas que le había dejado clara su postura a Al-Hilal. "O vengo aquí o no juego durante un año y cobro mi salario", dijo a los reporteros. "Al final salió bien. Estoy donde quiero estar", añadió satisfecho.

En el Barça, según el informe, Joao Cancelo firmará un contrato válido hasta 2029. Ya estuvo cedido en el club catalán en la temporada 2023/24 y en la segunda vuelta de la pasada campaña. Ahora se produce su nuevo regreso a Barcelona, un final feliz tras unas negociaciones complicadas, como volvió a confirmar: "Estoy muy feliz, ya lo estaba esperando y pensaba que sería más fácil", dijo. Para un Barça que sigue pasando apuros económicos, el traspaso a coste cero es una buena noticia en tiempos difíciles.

Al-Hilal todavía había pagado 25 millones de euros en 2024 para fichar al portugués procedente del Manchester City, donde no tenía una relación especialmente buena con el entrenador Pep Guardiola. En la temporada 2022/23, Cancelo también jugó durante medio año en el Bayern de Múnich, que no hizo uso de su opción de compra dado su valor de mercado de entonces, de 50 millones de euros.