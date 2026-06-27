Granit Xhaka sorprende y acuerda fichar por un club de la élite de la Premier League

Granit Xhaka fichará por el Chelsea. Luca Cerchione informó el sábado que el club londinense ofreció treinta millones de euros. Según Florian Plettenberg, de Sky Deutschland, el centrocampista de 33 años ya acordó sus condiciones personales con el Chelsea.

«Detalle exclusivo: Granit Xhaka y el Chelsea ya han llegado a un acuerdo verbal sobre el traspaso», escribió Plettenberg el sábado por la noche en X. «Ya hay un acuerdo total sobre las condiciones personales».

El Chelsea ya contactó al Sunderland y Xabi Alonso, quien lo dirigió en el Bayer Leverkusen (2023-2025), impulsa su fichaje.

Formado en las categorías inferiores del FC Basilea, Xhaka luego jugó en el Borussia Mönchengladbach, el Arsenal, el Leverkusen y, actualmente, en el Sunderland, que lo fichó hace un año por quince millones de euros.

Con el Sunderland, que la temporada pasada terminó séptimo en la Premier League, el suizo jugó 36 partidos, marcó un gol y dio seis asistencias.

Su contrato con el Sunderland vence en 2028 y Transfermarkt fija su valor en ocho millones de euros.

El zurdo, con 149 partidos internacionales, juega el Mundial como capitán de Suiza. No se perdió ni un minuto en la fase de grupos. Suiza terminó primera del Grupo B y en la siguiente ronda se medirá a un tercero.