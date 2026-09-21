Granit Xhaka es procesado penalmente en Suiza y abandona de inmediato la selección nacional

Granit Xhaka no jugará con Suiza durante el próximo periodo, según ha declarado el centrocampista del Sunderland a la agencia de prensa alemana DPA. Está siendo procesado en Suiza por falsificar un certificado de vacunación contra la COVID-19.

El medio suizo Blick ya adelantó la noticia el sábado de que Xhaka está metido en problemas. Descubrieron que Xhaka había obtenido de un médico en Lucerna un certificado falso en el que constaba que estaba vacunado contra la COVID-19, cuando no lo estaba.

Este médico fue desenmascarado a principios de este mes y, en la investigación posterior sobre el comercio ilegal de certificados, salió a la luz el nombre de Xhaka.

El centrocampista lo ha reconocido y asegura que está colaborando plenamente con la investigación de las autoridades suizas. “Fue un error por mi parte. Entonces sentía mucha desconfianza. Lo lamento mucho”, afirmó.

Xhaka será interrogado a principios de octubre en Suiza y por ello se ha dado de baja para los próximos cuatro partidos de la Liga de Naciones con su selección. Podría enfrentarse a una multa elevadísima e incluso no se descarta una pena de prisión, aunque sea condicional.

Suiza se medirá en este parón internacional, respectivamente, a Macedonia del Norte, Escocia, Eslovenia y después de nuevo a Macedonia del Norte.

Xhaka (33) ha sido internacional con Suiza en 152 ocasiones y además es el capitán de la selección nacional. Actualmente juega en el Sunderland, aunque pasó la mayor parte de su carrera vinculado al Arsenal.