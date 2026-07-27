Grandes sorpresas: la alineación prevista del Real Madrid tras la llegada de Diomandé

El Real Madrid se prepara para afrontar la nueva temporada con una plantilla repleta de estrellas, tras unos movimientos contundentes en el mercado de fichajes veraniego, el último de los cuales ha sido el acercamiento del club al anuncio oficial de la incorporación del marfileño Yan Diomandé, en una operación que se espera que aporte más fuerza y velocidad a la línea ofensiva del conjunto blanco.

Según un informe del diario "Mundo Deportivo", la llegada de Diomandé al Real Madrid podría llevar al entrenador José Mourinho a apostar por un once titular con grandes sorpresas, en medio de una feroz competencia entre un enorme número de estrellas en las distintas posiciones.

En la portería, Thibaut Courtois parece el candidato más destacado para proteger la meta del equipo, mientras que Andriy Lunin sería el primer suplente del guardameta belga.

En cuanto a la línea defensiva, podría estar formada por el recién llegado Marc Cucurella en el costado izquierdo, junto a Antonio Rüdiger y Éder Militão en el eje de la defensa, mientras que Denzel Dumfries ocuparía el puesto de lateral derecho.

Este once encierra una llamativa sorpresa, ya que Ibrahima Konaté, incorporado recientemente al Real Madrid, podría encontrarse fuera del once titular pese al valor de la operación y a la gran experiencia que posee, dada la preferencia de Mourinho por apoyarse en Rüdiger y Militão en el centro de la defensa.

En el centro del campo, Mourinho podría apoyarse en la dupla formada por Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni en el pivote, con Jude Bellingham por delante en el puesto de organizador del juego, mientras que el diario pronosticó que Bernardo Silva se sentaría en el banquillo, al menos al inicio de la temporada, pese a su gran estatus y su dilatada experiencia.

En la línea ofensiva, Vinícius Júnior conservaría su puesto en la banda izquierda, mientras que Diomandé ocuparía el costado derecho, y Kylian Mbappé lideraría el ataque.

Con este escenario, varias estrellas podrían encontrarse fuera del once titular, encabezadas por Trent Alexander-Arnold, a quien se veía como uno de los elementos más destacados del nuevo proyecto, junto a Rodrygo, cuyo futuro con el equipo sigue sin resolverse.

Asimismo, Bernardo Silva y Konaté podrían verse ante una fuerte competencia para conseguir un puesto de titular, en un momento en el que Mourinho parece dispuesto a tomar decisiones audaces para imponer el equilibrio en su alineación.

Se espera que el once titular del Real Madrid, según la visión de "Mundo Deportivo", sea el siguiente:

Portería: Thibaut Courtois.

Defensa: Marc Cucurella, Antonio Rüdiger, Éder Militão, Denzel Dumfries.

Centro del campo: Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham.

Ataque: Vinícius Júnior, Yan Diomandé, Kylian Mbappé.

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