"Grandes obstáculos y documentos falsificados": un experto legal destroza el sueño del Manchester City en la apelación

Tras el fallo histórico que ha sacudido los cimientos del fútbol inglés con la condena al Manchester City por todos los cargos relacionados con la violación de las normas financieras entre las temporadas 2009-2010 y 2017-2018, mediante la creación de "contratos ficticios" para inflar los acuerdos de patrocinio por una cifra astronómica de 830 millones de libras esterlinas, el club celeste se encuentra ante una tarea que los principales abogados de Gran Bretaña han calificado de "imposible".

Y pese a que el City insiste en su "inocencia frente a las acusaciones" y en que posee "pruebas contundentes" de que el fallo "contiene errores fundamentales evidentes, de carácter jurídico, de principio y de hecho", los expertos en derecho aseguran que el camino de la apelación está sembrado de obstáculos.

La apelación no es un salvavidas fácil

En un análisis jurídico demoledor para la cadena "BBC Sport", James Severn, miembro de la Asociación de Abogados Litigantes de Londres (LSLA) y socio de la firma Penningtons Manches Cooper, afirmó que la apelación "no es simplemente una oportunidad para formar un nuevo tribunal que anule el fallo".

Severn explicó la estricta norma jurídica: "El Manchester City tendrá que identificar un error fundamental de derecho, de principio o de hecho, o una injusticia procesal grave, que haya afectado de manera sustancial a la decisión de la comisión. El tribunal de apelación dispone de amplias facultades para admitir o rechazar la apelación, o para modificar la decisión, pero el club debe demostrar que las pruebas disponibles fueron mal interpretadas".

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La carta del gobierno de Abu Dabi: un arma de doble filo

La defensa del City en la apelación gira en torno a un punto esencial: que los pagos los realizó el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos en su condición de accionista de las empresas patrocinadoras y que, por tanto, los importes de patrocinio eran legítimos y no fueron aportados por los propietarios.

Pero este argumento choca con un gran obstáculo: Etihad Airways, uno de los principales patrocinadores del club y eje del caso, que ya declaró anteriormente en documentos judiciales dentro de una investigación estadounidense en Nueva York en 2015 que el gobierno de Abu Dabi no pagó por su patrocinio al club.

El City insiste en que eso no refleja el contexto completo del caso y en que los documentos gubernamentales respaldan plenamente su postura. Al respecto, Severn comenta: "Los extractos bancarios, los registros gubernamentales y los documentos de pago de la época podrían constituir pruebas sólidas si acreditan la existencia de un rastro de auditoría claro que demuestre que el dinero procedía del gobierno de Abu Dabi y no de los propietarios. Sin embargo, si esas pruebas ya estaban a disposición de la comisión y esta concluyó pese a ello que los acuerdos eran ficticios, el club tendrá enormes dificultades para demostrar que dicha conclusión es sustancialmente errónea".

El comunicado de Etihad Airways: no es suficiente

Las cosas se complicaron aún más después de que Etihad Airways emitiera un comunicado antes de que se confirmara la apelación del City, en el que señaló que nunca se le concedió "la oportunidad, por parte de la Premier League, de representarse a sí misma ni de aportar la información pertinente".

Severn respondió con contundencia: "La queja de Etihad Airways no demuestra, por sí misma, la existencia de un defecto procesal. Etihad Airways no era la parte demandada y es poco probable que tuviera un derecho autónomo a participar; además, es probable que cualquiera de las partes pudiera haber obtenido y presentado esas pruebas".

El plan del "caos y el ruido"

Una parte esencial de la defensa del City consistirá en impugnar la excesiva dependencia de la comisión respecto a los correos electrónicos filtrados por "Football Leaks".

Severn señaló: "Si el City logra demostrar que la comisión malinterpretó los correos electrónicos de forma sustancial, o que no tuvo en cuenta su contexto correcto, eso podría constituir un error fundamental de hecho. Pero la dificultad del City reside en que la comisión escuchó pruebas extensas de testigos y documentos y, aun así, llegó a conclusiones graves sobre acuerdos ficticios y financiación encubierta".

Por su parte, Kieran Maguire, profesor de finanzas del fútbol en la Universidad de Liverpool, fue más duro, al afirmar que la comisión concluyó que "los documentos fueron falsificados para encajar con el delito", y que necesariamente debió considerar que "las pruebas y la credibilidad de los testigos presentados por el City eran débiles".

Aunque Maguire cree que existe una estrecha vía de salvación, sería a través de un enfoque que describió como "caótico y ruidoso", es decir, intentar cuestionar todo lo relativo a los propios procedimientos de la comisión, en lugar de centrarse en las pruebas, incluido el hecho de que sus miembros fueron elegidos por los clubes de la Premier League y no por el City.

Severn, que subrayó que los veteranos jueces jubilados que integran la comisión "han dedicado su carrera profesional a interpretar hechos complejos", concluyó que "es imposible evaluar de forma fiable las posibilidades del City de ganar la apelación, pero no va a ser fácil".

Y aunque el reglamento de la Premier League establece que la apelación debe examinarse en un plazo de 12 semanas, es decir, antes de la Nochebuena, Severn advirtió de que, "dada la magnitud y la complejidad del procedimiento, puede que el resultado final no se conozca durante algún tiempo".



