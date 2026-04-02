Grandes noticias sobre el futuro de Shane Kluivert en el FC Barcelona

Shane Kluivert (18) va a renovar por dos temporadas su contrato con el FC Barcelona, que estaba a punto de expirar. Así lo ha informado De Telegraaf este jueves.

El hijo menor del exdelantero estrella Patrick Kluivert llevaba tiempo en conversaciones con el Barça. Según el periodista Mike Verweij, recientemente se ha llegado a un acuerdo.

Cuando se firme el contrato, Kluivert seguirá jugando en Barcelona hasta mediados de 2028. Vive allí junto a sus padres.

Kluivert juega en el Barcelona desde 2017. En aquel momento fue fichado procedente del París Saint-Germain, donde trabajaba su padre.

Actualmente, Kluivert juega sus partidos en el Barça Atlètic, el primer equipo filial del club que milita en la cuarta división española.

En dieciséis partidos oficiales con ese equipo, Kluivert ha marcado dos goles y ha dado dos asistencias. Además, el jugador de Zaandam ha sido once veces internacional juvenil con la selección de Holanda Sub-19.

La semana pasada, Kluivert fue elegido en nuestra sección NXGN como uno de los diez mayores talentos neerlandeses de 2007 y 2008.