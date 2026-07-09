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Wessel Antes

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Grandes noticias sobre el futuro de Oussama Targhalline en el Feyenoord

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Feyenoord
O. Targhalline

El Feyenoord ampliará el contrato del centrocampista Oussama Targhalline, según informó este jueves la web de aficionados FR12.

El club de Róterdam premiará pronto al centrocampista de 24 años, nacido en Casablanca, con un contrato mejorado. Targhalline se ha convertido, bajo la dirección de Robin van Persie, en un jugador clave del Feyenoord.

El club subraya así su confianza en el jugador, valorado en 16 millones de euros por Transfermarkt.

Llegó en invierno de 2025 procedente del Le Havre por 450 000 euros y tenía contrato hasta 2028.

Hasta ahora ha jugado 39 partidos oficiales, con dos goles y cuatro asistencias.

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Giovanni van Bronckhorst también se mostró impresionado tras verlo jugar un tiempo en el amistoso contra el FC Dordrecht, ganado 0-6 el sábado.

Ante los «Schapekoppen», dio una asistencia a Calvin Stengs y una preasistencia a Gonçalo Borges.

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