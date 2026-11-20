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Niko Kovac, entrenador del Borussia Dortmund, tuvo que abordar una distracción inesperada antes de la visita del sábado al Borussia Mönchengladbach: Grand Theft Auto VI. Tras enterarse de que el delantero Fabio Silva ya había descargado el exitoso videojuego, el veterano técnico lanzó una divertida advertencia a sus jugadores para que no perdieran horas de sueño.

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Kovac aborda una distracción inesperada

Niko Kovac, entrenador del Borussia Dortmund, tuvo que abordar una preocupación poco habitual antes del regreso de su equipo a la Bundesliga: el lanzamiento de Grand Theft Auto VI. Preguntado en la rueda de prensa del jueves si el esperado videojuego había acaparado las conversaciones en el vestuario, el técnico croata respondió con humor.

Mientras el Dortmund prepara la visita del sábado al Borussia Mönchengladbach, Kovac admitió que probablemente varios integrantes de su plantilla estaban absortos en el nuevo juego. Bromeó con que esperaba que sus jugadores no se quedaran despiertos hasta altas horas de la noche explorando este título de mundo abierto.

Confusión con la PlayStation y advertencia a los jugadores

Kovac dejó enseguida patente su desconocimiento de los videojuegos cuando le preguntaron si tenía una PlayStation 5, antes de advertir a su plantilla de que no dejara que las partidas nocturnas alterasen sus horarios de sueño. Cuando un periodista señaló que el delantero Fabio Silva ya había descargado el juego, Kovac aceptó lo que ocurría en su vestuario.

«No tengo ninguna», dijo Kovac sobre la consola. «He llegado a una edad en la que ya no estoy al día. Creo que hace algún tiempo oí o leí que iba a salir este juego. Espero que mis chicos no hayan estado jugando hasta altas horas de la noche. ¿Cómo se hace algo así hoy en día? ¿Mediante una aplicación o hace falta algún dispositivo?»

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Y añadió: «Vale, entonces daré por hecho que están jugando. Espero que no jueguen tanto que ya no distingan el día de la noche. Eso podría ser problemático».

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Los cumpleaños del vestuario tienen prioridad

Aunque reconoció la expectación en torno a la octava entrega principal de Grand Theft Auto de Rockstar Games, Kovac insistió en que su plantilla tenía motivos mucho mejores para celebrar ese jueves. El técnico volvió a poner el foco en el espíritu de equipo al destacar dos cumpleaños en el seno del Dortmund.

«Pero hoy es un día maravilloso no solo porque se lanza este juego, sino porque también tenemos dos cumpleaños en casa, los de Costa [Konstantinos Karetsas] y Joey [Veerman]», continuó Kovac. «Eso es mucho más importante que este juego. Pero he oído que unos cuantos están muy metidos en él».

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La atención vuelve a la lucha por el título de la Bundesliga

Una vez apagadas las risas, Kovac volvió a centrar la atención en el exigente calendario del Dortmund hasta el parón invernal. Invicto en sus últimos nueve partidos de liga y empatado a puntos con el líder, el Bayern de Múnich, el BVB afronta ocho encuentros en 29 días.

El Dortmund necesitará que todos sus jugadores estén en plena forma y descansados cuando se enfrente al Gladbach, colista, el sábado por la tarde. Kovac sabe que su equipo no puede permitirse salir falto de ritmo si quiere mantener la presión en lo alto de la tabla.