Cómo ver el Granada-Tenerife con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.

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Previa del partido

Segunda Division - Jornada 13 7 nov 2026 - 15:00 Estadio Nuevo Los Carmenes

El Granada recibe al Tenerife en el estadio Nuevo Los Cármenes de Granada en un partido de Segunda División marcado por la trágica muerte del delantero del Tenerife Jesus de Miguel a principios de esta semana.

El Granada llega en un gran momento de forma bajo las órdenes de Pacheta, tras ganar sus últimos cinco partidos entre Liga y Copa. El conjunto andaluz ocupa la cuarta posición en la clasificación de Segunda División y buscará mantener su lucha por las plazas de ascenso directo.

El Tenerife, dirigido por Alvaro Cervera, viaja a Granada sin haber ganado en sus últimos cinco encuentros. El club canario empató 2-2 con el FC Andorra el lunes en un partido que se suspendió en el minuto 108 después de que De Miguel sufriera una parada cardíaca tras un choque sobre el terreno de juego. Falleció el martes por la mañana a los 30 años.

La tragedia ha marcado al fútbol español esta semana. La Real Federación Española de Fútbol aplazó durante tres días los partidos de las competiciones nacionales en señal de respeto, y han llegado homenajes desde todo el mundo del fútbol, incluidos los de Cristiano Ronaldo, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, y jugadores de clubes de toda Europa.

La plantilla del Tenerife afronta un enorme reto emocional al volver a competir. Los responsables de la Liga están trabajando estrechamente con el club en relación con los próximos partidos y los homenajes oficiales, y este encuentro se disputará en un clima de profundo dolor.

Esto es todo lo que necesitas saber para ver el Granada-Tenerife.

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