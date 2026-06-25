Gran sorpresa: tres cifras negativas afectan a Bono tras la clasificación para el Mundial

Aunque Marruecos se clasificó para los dieciseisavos del Mundial 2026, el partido contra Haití dejó tres cifras negativas para el veterano portero Yassine Bono.

Provocó el primer gol de Haití al marcar en propia puerta, aunque los “Leones del Atlas” ganaron 4-2 en la última jornada de grupos.

Según «Sofascore», su calificación fue de 5,47, la segunda peor del encuentro.

Además, se convirtió en el cuarto marroquí en marcar en propia puerta en un Mundial.

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Con este autogol, los jugadores marroquíes suman cuatro en la historia del Mundial, cifra solo superada por México.

Pese a todo, Marruecos sumó 7 puntos, los mismos que Brasil, y terminó segundo por diferencia de goles, así que avanzó en el torneo.

El guardameta espera dejar atrás el error ante Haití y recuperar su mejor versión en la fase eliminatoria, pues es uno de los pilares de los “Leones del Atlas”.