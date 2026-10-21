¡Gran preocupación por Kvaratskhelia! La estrella del PSG podría haber sufrido una lesión terrible

Según informa L'Equipe, existe el serio temor de que el excepcional futbolista georgiano se haya roto el ligamento cruzado. Según el diario, la situación es «muy tensa».

Kvaratskhelia se torció la rodilla tras una entrada limpia de Xavi Espart, del Barcelona, cuando aún no se había cumplido una hora de juego, y cayó de mala manera sobre el césped. Después no pudo abandonar el campo por su propio pie. Tuvieron que ayudarlo a llegar al vestuario y apenas podía apoyar la pierna afectada.

Unos segundos antes, el capitán Marquinhos ya había sufrido una lesión en un duelo con Anhtony Gordon y le había indicado al entrenador Luis Enrique que no podía seguir jugando. Después se produjo un doble cambio.

¿También estará Dembélé mucho tiempo de baja en el PSG?

La estrella del PSG Dembélé ya se había lesionado en la primera parte (19'). El vigente mejor futbolista del mundo sufrió la lesión durante una carrera en disputa con un rival, sin contacto directo con él. Tras acelerar, el delantero se detuvo de repente y se llevó la mano al muslo izquierdo. Todo apunta a que podría estar un tiempo prolongado de baja por una lesión muscular.

Las cámaras captaron el rostro de Dembélé contraído de dolor y enseguida quedó claro que no podía continuar. Para el PSG, la lesión del campeón del mundo de 2018 también es una pésima noticia, pues últimamente había recuperado un estado de forma excepcional. Esta temporada ha firmado cuatro goles y seis asistencias en diez partidos oficiales. El jugador de 29 años sumó seis contribuciones de gol solo en dos partidos de la Champions League y destacó especialmente en la victoria por 4-2 ante el Manchester City la semana pasada.

El FC Barcelona también sufrió al menos una baja por lesión: Dani Olmo, exjugador del Leipzig de 28 años, se lesionó en un duelo en el centro del campo con Vitinha. Hansi Flick tuvo que hacer un cambio a los 26 minutos y Fermín López entró por Olmo.

A pesar de la gran cantidad de lesionados, el vigente campeón de la Champions League acabó imponiéndose a los catalanes, que llegaban invictos y en buena forma. Después de que Lamine Yamal marcara el 2-2 en la recta final, Vitinha y Fabián pusieron el broche a un partido emocionante. Con tres victorias en tres partidos, el PSG comparte actualmente con el Liverpool FC el liderato de la tabla de la fase de liga de la Champions League.

El próximo domingo le espera el gran duelo contra el líder de la Ligue 1, el Olympique de Lyon. En la Champions League, el conjunto parisino se enfrentará al Villarreal a principios de noviembre.

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