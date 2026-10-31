En la victoria por 1-0 ante el AZ Alkmaar en la Eredivisie, el sábado por la noche, Brandt tuvo que ser sustituido por lesión en el minuto 38.

¿Qué ocurrió? El jugador de 30 años cayó de repente al suelo con el rostro desencajado por el dolor, sin que mediara ninguna acción de un rival. En ese momento no era posible saber qué lesión podía haberse producido. Aún no hay un diagnóstico.

Brandt recibió atención durante unos instantes sobre el césped. Su expresión era de preocupación y apuntaba a que podría tratarse de una lesión más grave. Al menos, la exestrella de la Bundesliga pudo abandonar el campo sin ayuda, aunque cojeaba ligeramente.

¿Será baja Julian Brandt en el Ajax por lesión?

Brandt no pudo continuar y Oscar Gloukh entró en lugar del internacional alemán, que ha disputado 48 partidos con su selección. Tolu Arokodare ya había marcado el gol de la victoria del Ajax en el minuto 9. Con esos tres puntos importantes, el equipo de Ámsterdam defendió la segunda plaza y se situó a un punto del líder, el Feyenoord de Róterdam, que antes se había dejado puntos al empatar 1-1 con el Fortuna Sittard.

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Una baja de Brandt supondría, sin embargo, un duro golpe para el Ajax. El mediapunta, que llegó gratis a Países Bajos en verano tras finalizar su contrato con el BVB, ha tenido un gran comienzo en su nuevo club. Brandt ya es una pieza clave en el juego del Ajax y ha marcado ocho goles en 17 partidos entre todas las competiciones. En la victoria por 2-1 del pasado fin de semana en el campo del Sparta de Róterdam, Brandt dio además sus dos primeras asistencias con la camiseta del Ajax.