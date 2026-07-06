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Jordan HendersonDavid Ornstein
Wessel Antes

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Gran preocupación por Jordan Henderson: el exjugador del Ajax se lesiona tras el partido entre México e Inglaterra

Mexico vs Inglaterra
Mexico
Inglaterra
World Cup
Brentford
J. Henderson

Jordan Henderson sufrió una lesión tras el emocionante México 2-3 Inglaterra. El exjugador del Ajax cayó sobre las vallas del Azteca celebrando la victoria.

El centrocampista, de 36 años, no jugó contra México, pero celebró con sus compañeros la clasificación a cuartos de final.

Este lunes preocupa su estado: tras el pitido final quiso sumarse a la celebración, trepó una valla publicitaria y cayó sobre su brazo.

The Independent y The Mirror hablan de una «lesión extraña». El jugador quedó tendido con dolor.

Recibió atención médica en el campo y luego lo llevaron en camilla con una máscara de oxígeno.

Fue trasladado al hospital para recibir más atención. Se teme que no vuelva a jugar en este Mundial.

El seleccionador Thomas Tuchel ya ha confirmado que las perspectivas no son buenas para Henderson, que ha sufrido una lesión grave en la muñeca.

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