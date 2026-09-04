Gran preocupación por Frenkie de Jong: «Está completamente destrozado»

Frenkie de Jong ha sufrido un nuevo contratiempo. El centrocampista se encuentra actualmente recuperándose de una lesión de rodilla, pero por ahora ese proceso no marcha favorablemente. Así lo informa Diario AS.

De Jong regresó de sus vacaciones a FC Barcelona con molestias en la rodilla. Las arrastraba desde el Mundial con la selección de Países Bajos, donde había jugado con dolor los tres últimos partidos, tras un diagnóstico erróneo del cuerpo médico de la KNVB.

Las pruebas realizadas en Barcelona revelaron que De Jong sufre una rotura en el ligamento colateral medial de su rodilla derecha. El club le aconsejó someterse a una operación, pero De Jong optó por un tratamiento conservador. Ahora se ha topado de nuevo con problemas en el proceso de recuperación.

La semana pasada, De Jong volvió a pisar el campo de entrenamiento para realizar algunas pruebas de estabilidad, pero no arrojaron un resultado positivo. Según Diario AS, De Jong abandonó el campo «completamente desolado».

Tras ese primer contratiempo, Barcelona ha vuelto a aumentar la presión sobre De Jong. El club le recomendó una vez más que optara por una operación y también el cirujano Joan Carlos Monllau habló con el neerlandés para recomendarle una intervención como la mejor solución. Sin embargo, De Jong sigue firme en su decisión y quiere agotar cueste lo que cueste todas las posibilidades del tratamiento conservador.

Con ello, el centrocampista va directamente en contra del deseo de los médicos del club. Barcelona está convencido de que una operación es la única manera de evitar una nueva lesión, para lo que se apunta, entre otros, a los casos previos de Samuel Umtiti y Ansu Fati. Sin embargo, De Jong no quiere saber nada de eso, en parte porque es consciente de que una operación le costaría previsiblemente alrededor de tres cuartas partes de la temporada.

Mientras tanto, el tiempo empieza a apremiar para Barcelona. En un principio se iban a dar cuatro semanas para evaluar si el tratamiento conservador había surtido efecto, pero ya han pasado más de seis semanas sin que la situación haya cambiado de manera sustancial. La frustración, por tanto, no deja de aumentar.