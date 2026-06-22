Gran preocupación: el partido del Mundial podría empezar varias horas más tarde de lo previsto

Francia e Irak podrían jugar más tarde de lo previsto (23:00, hora de los Países Bajos), según RMC Sport y L’Équipe, debido a una tormenta en Filadelfia.

El lunes a las 23:00 h (hora de los Países Bajos) Francia e Irak disputarán su segundo partido del grupo en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

Sin embargo, los servicios meteorológicos estadounidenses pronostican tormentas con rayos y fuertes vientos, por lo que podría aplazarse.

Como en el Mundial de clubes del año pasado, se aplicará el Protocolo de Tormentas: jugadores y aficionados deberán resguardarse en el interior durante al menos media hora si hay rayos dentro de un radio de 13 km.

En el Mundial de Clubes algunos encuentros se detuvieron durante horas por tormentas, un escenario que podría repetirse el lunes.



