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El Barcelona recupera a Lamine Yamal, Rodri y Andreas Christensen para el partido de Liga del domingo ante el Deportivo de La Coruña. Sin embargo, Hansi Flick sigue teniendo problemas para confeccionar su equipo por nuevas lesiones y una sanción.

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El Barcelona recupera a tres jugadores antes de visitar al Deportivo

Yamal, Rodri y Christensen vuelven a estar disponibles para el partido del Barça a domicilio ante el Deportivo este domingo. Sus regresos llegan en un momento oportuno para el conjunto catalán tras una exigente serie de partidos. Yamal se perdió por un problema en el tobillo la victoria entre semana en la Champions League ante el Sabah en Bakú, Azerbaiyán. Fue el primer partido que el adolescente se perdió con el Barcelona en toda la temporada.

Rodri también se ha recuperado de la lesión en los isquiotibiales que sufrió en la victoria ante el Aston Villa el 3 de noviembre. El centrocampista se perdió los tres últimos partidos del Barcelona y dos encuentros de España durante el parón internacional de noviembre, mientras que Christensen regresa tras perderse dos partidos por un problema en el gemelo.

Flick confirma los regresos, pero afronta nuevas bajas

Flick confirmó el sábado que los tres jugadores están listos para jugar. Sin embargo, el entrenador del Barcelona también tendrá que afrontar nuevas ausencias, ya que Alejandro Balde y Marc Bernal son baja.

«Rodri, Andreas y también Lamine viajan con nosotros y pueden jugar», dijo Flick a los periodistas. «Marc tiene algunas molestias, no es una lesión importante. Tenemos que ver. Pero es baja para el [Deportivo] y quizá también para el próximo partido contra el Atlético [de Madrid]».

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La sanción de Fermin Lopez abre la puerta a Olmo

La rápida recuperación de Yamal es vital para el Barcelona, ya que había sido titular en todos los partidos de Liga y Champions League hasta el encuentro de entre semana, con 13 goles y 13 asistencias en 17 apariciones. Rodri también era un habitual del equipo y había disputado 14 partidos consecutivos antes de lesionarse, mientras que Christensen solo ha jugado 30 minutos ante el Atlético de Madrid a principios de este mes.

Además de las bajas de larga duración de Xavi Espart y Roony Bardghji, el Barcelona tampoco cuenta con Fermin Lopez. El centrocampista cumple una sanción de dos partidos tras su expulsión ante el Villarreal el pasado fin de semana, lo que deja a Dani Olmo la oportunidad de asumir un papel más importante.

Semana crucial para el equipo de Flick

El Barcelona visita al Deportivo este domingo con la intención de aprovechar el regreso de Yamal y Rodri a las opciones para el once titular. Con varios integrantes de la plantilla no disponibles, Flick dependerá en gran medida de sus habituales que están en condiciones de jugar para sumar los tres puntos.