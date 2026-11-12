¡Gran noticia para el Bayern de Múnich! Luis Diaz vuelve a entrenarse con el equipo por primera vez desde que sufrió un desgarro muscular ante el Arsenal

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Las opciones ofensivas del Bayern de Múnich están a punto de recibir un importante impulso durante el actual parón de selecciones. El colombiano Luis Diaz ha dado un paso importante en su recuperación al volver a reunirse con sus compañeros sobre el césped por primera vez en varias semanas.

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Diaz vuelve a entrenarse con el grupo

El vigente campeón de la Bundesliga recibe una buena noticia en un momento oportuno mientras se prepara para la reanudación de la competición nacional. Diaz dio el jueves un paso importante hacia su regreso al participar en el entrenamiento del equipo por primera vez desde que sufrió una rotura muscular el mes pasado, según informó Bulinews.

El delantero sudamericano está de baja desde octubre tras sufrir una rotura muscular durante el empate 2-2 del Bayern ante el Arsenal. La lesión le obligó a perderse tres partidos de la Bundesliga: la victoria por 3-1 frente al Friburgo, el empate 2-2 contra el Borussia Dortmund y el triunfo por 2-1 ante el Maguncia. Tampoco pudo disputar la victoria por 2-0 sobre el Atlético de Madrid en la Champions League ni la goleada por 6-1 al Magdeburgo en la Copa de Alemania.

Triple buena noticia para el Bayern en materia de lesiones

Diaz no fue el único jugador conocido que dio pasos positivos en el entrenamiento del jueves. En la sesión, celebrada en las instalaciones del club, también participaron otros dos jugadores importantes que trabajan para recuperar por completo su forma física tras sus respectivos problemas de salud.

Jamal Musiala y Bara Sapoko Ndiaye también participaron en la sesión del jueves mientras continúan recuperándose, respectivamente, de una lesión muscular y una apendicectomía.

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Las cifras de Diaz y Musiala en la lucha del Bayern por el título

Antes de lesionarse, Diaz había disputado 11 partidos en todas las competiciones esta temporada, con cinco goles y una asistencia. Por su parte, Musiala ha jugado cuatro partidos en lo que va de campaña, en los que ha marcado dos goles y dado una asistencia.

Próximos partidos FCB Bundesliga 14:30 KOE

El Bayern de Múnich ocupa actualmente el primer puesto de la Bundesliga con 21 puntos, por delante del Borussia Dortmund, segundo, gracias a la diferencia de goles. En la Champions League, el conjunto bávaro ocupa la 13.ª posición con ocho puntos después de 13 jornadas.

Partidos decisivos para el Bayern

El Bayern reanudará su temporada tras el actual parón internacional recibiendo al Colonia el 20 de noviembre, antes de visitar al Lille el 25 de noviembre en la Champions League.