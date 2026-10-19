Si alguien puede contar lo rápido que pueden cambiar las cosas en el fútbol, ese es ahora mismo Bara Sapoko Ndiaye. El joven de 18 años llegó prácticamente de la nada al Bayern de Múnich y convenció a sus responsables, que le ofrecieron un contrato en propiedad. Sin embargo, su progresión se ha estancado: ya no tiene oportunidades de demostrar lo que vale.

Una imagen resume su situación actual: mientras que Sacha Boey, a quien en principio se había descartado, entró en el minuto 77 de la goleada por 6-1 ante el RB Leipzig del fin de semana y disputó sus primeros 13 minutos de la temporada, el senegalés ni siquiera estuvo en la convocatoria.

El 3 de enero de este año, el FCB sorprendió con el anuncio oficial de la cesión del joven procedente del Gambinos Stars Africa, de Gambia. Al principio no se esperaba mucho del centrocampista: debido a la normativa, solo podía jugar con el primer equipo de Vincent Kompany, sin la posibilidad de adquirir experiencia en las categorías inferiores o en el segundo equipo del Bayern, que compite en la Regionalliga.

Según una información, fue el propio Kompany quien impulsó la incorporación de Ndiaye después de que le causara una buena impresión en el amistoso del FCB contra el Grasshoppers. El belga lo hizo debutar por sorpresa en la Bundesliga en abril y le dio cuatro oportunidades hasta el final de la temporada.

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«Quiero jugar al más alto nivel y algún día también representar a Senegal», dijo Ndiaye a principios de mayo en la revista del Bayern, al hablar de su deseo de jugar con la selección de su país. Y, de nuevo, todo sucedió muy rápido: apenas cuatro semanas después debutó en un amistoso contra Estados Unidos. Que luego llegaran su también sorprendente convocatoria para el Mundial e incluso una aparición en el partido eliminatorio contra Bélgica durante el torneo disputado en Norteamérica fue casi sensacional.

El contrato con el que el Bayern de Múnich premió a Bara Sapoko Ndiaye

«La trayectoria de Bara Ndiaye es absolutamente extraordinaria. A todos nos sorprende e impresiona la rapidez con la que le ha sucedido todo», declaró en octubre a SPOX Jochen Sauer, director de desarrollo del Bayern de Múnich. Por ello, el club muniqués le ofreció durante el parón veraniego un contrato hasta 2031 y pagó por él un traspaso que, según se afirma, se situó entre tres y cuatro millones de euros.

Pero Bara Sapoko Ndiaye también ha comprobado ya lo rápido que pueden dejar de ir bien las cosas. El triste balance de esta temporada: tres minutos en el partido de Copa disputado en Osnabrück, cuando, con el 4-1 en el marcador, todo estaba decidido. Ya se ha quedado dos veces fuera de la convocatoria de Kompany. ¿Por qué está ahora tan lejos de tener una oportunidad este gran talento? Kompany aún no ha dado una respuesta.

Además, parece poco probable que el técnico vuelva a darle minutos de repente en las próximas semanas, teniendo en cuenta el calendario que afronta el FCB hasta principios de noviembre, con duelos contra el Arsenal, el Friburgo, el Dortmund y el Atlético de Madrid. Tras la incipiente minicrisis marcada por los empates contra el Augsburgo y el Viking Stavanger, y la goleada ante el RB, Kompany necesita ahora dar también un golpe sobre la mesa en la Liga de Campeones contra el Arsenal. ¿Dar descanso a las estrellas? Ni hablar.

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Más allá de la bonita historia de su meteórico ascenso, todavía no está del todo claro si el adolescente puede aportar ya algo al Bayern de Múnich sobre el terreno de juego. En las dos ocasiones en que fue titular en la recta final de la pasada temporada, el Bayern llegó al descanso perdiendo 3-0 en Mainz y 2-1 en casa contra el Heidenheim, colista de la clasificación.

«La prueba más dura posible para un jugador joven», dijo Kompany sobre él tras el partido contra el Mainz. El entrenador no afirmó que no la hubiera superado, pero la evolución de sus minutos de juego esta temporada apunta claramente en esa dirección.

¿Qué le espera a Bara Sapoko Ndiaye?

Para seguir desarrollándose, Ndiaye necesita minutos a un nivel alto, algo que ahora mismo no consigue en el Bayern de Múnich. Por eso, una cesión en invierno sería una opción que los responsables del club pueden y deben plantearse.

La pregunta es si otro equipo de la Bundesliga apostará por él o si Ndiaye tendrá que dar un paso atrás en su desarrollo para avanzar a largo plazo. Al fin y al cabo, el sueño de jugar «al más alto nivel» es el único que aún no ha cumplido a sus 18 años.