Gran indignación por el «pasaportegate»: «¡No debería hacer nada, ni siquiera llevar la equipación del club!»

El «pasaportegate» está empezando a acarrear graves consecuencias. La KNVB recomienda provisionalmente a los jugadores que, debido a su cambio de selección, podrían carecer de un permiso de trabajo válido, que no jueguen. También en el sc Heerenveen se está produciendo una situación peculiar.

Así lo revela la información publicada por el Leeuwarder Courant. Según el medio frisón, Dylan Vente no participa en ninguna de las actividades del equipo en el club. El delantero realiza sus sesiones de entrenamiento de forma individual en el campo de entrenamiento del complejo deportivo Skoatterwâld, en las instalaciones del club amateur VV Heerenveen.

Vente adoptó la nacionalidad surinamesa y jugó un total de 62 minutos con ese país, repartidos en 4 partidos internacionales. «Dylan no puede hacer absolutamente nada mientras haya incertidumbre sobre su permiso de trabajo», afirma un desolado Robin Veldman.

«No puede jugar al fútbol. Ni entrenar. Ni dar entrevistas. Dylan ni siquiera lleva la ropa del club», explica el entrenador. «Tampoco podemos dejar que lo acompañe un preparador físico. Así que a Dylan le han dado un programa individual».

«Lo ha completado estos últimos días en Heerenveen y en su día libre en Róterdam. La situación de Dylan recuerda un poco a la época del coronavirus», afirma Veldman, quien, a pesar de todo, espera recuperar a su delantero a tiempo para el partido en casa contra el Heracles Almelo.

El Heerenveen, al igual que otros clubes, está a la espera de una tarjeta de la UE. Con este documento, Vente podrá trabajar «con normalidad» mientras se tramita su permiso de trabajo. Tjaronn Chery (NEC) y Etienne Vaessen (FC Groningen) ya disponen de dicha tarjeta de la UE.

«Dylan no tiene pareja ni hijos europeos», afirma el director del Heerenveen, Ferry de Haan, quien es consciente de que eso hace que el proceso lleve más tiempo. «Es una situación molesta. Sobre todo para Dylan. Al mismo tiempo, como equipo debemos superarlo y centrarnos en el partido contra el Heracles», concluye Veldman.