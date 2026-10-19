Probablemente nadie pueda contar mejor que Bara Sapoko Ndiaye lo rápido que pueden cambiar las cosas en el fútbol. El joven de 18 años llegó prácticamente de la nada al Bayern de Múnich y convenció a los responsables del club, que le ofrecieron un contrato en firme. Sin embargo, su progresión se ha estancado: ya no tiene ocasión de demostrar lo que sabe hacer.

Su situación actual queda reflejada en lo ocurrido este fin de semana: mientras que Sacha Boey, a quien en principio se había descartado, entró en el minuto 77 de la goleada por 6-1 ante el RB Leipzig y disputó sus primeros 13 minutos de la temporada, el senegalés ni siquiera estuvo en la convocatoria.

El 3 de enero de este año, el Bayern sorprendió al anunciar oficialmente la cesión del joven procedente del Gambinos Stars Africa, de Gambia. Al principio no se esperaba demasiado del centrocampista: la normativa solo le permitía jugar con el primer equipo de Vincent Kompany, sin la posibilidad de adquirir experiencia en las categorías inferiores ni en el Bayern II, que compite en la Regionalliga.

Según una información, fue el propio Kompany quien impulsó el fichaje de Ndiaye tras quedar gratamente impresionado con él en el amistoso del Bayern contra el Grasshoppers. El belga sorprendió al hacerlo debutar en la Bundesliga ya en abril y le dio cuatro oportunidades hasta el final de la temporada.

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«Quiero jugar al más alto nivel y algún día representar también a Senegal», dijo Ndiaye a principios de mayo en la revista del Bayern, al hablar de su deseo de jugar con la selección de su país. Y, una vez más, todo sucedió muy rápido: apenas cuatro semanas después debutó en un amistoso contra Estados Unidos. Que a continuación llegaran su también sorprendente convocatoria para el Mundial e incluso una participación en el partido eliminatorio contra Bélgica durante el torneo disputado en Norteamérica fue casi sensacional.

El contrato con el que el Bayern de Múnich premió a Bara Sapoko Ndiaye

«La trayectoria de Bara Ndiaye es absolutamente extraordinaria. A todos nos sorprende e impresiona la rapidez con la que le ha sucedido todo», dijo en octubre a SPOX Jochen Sauer, director de desarrollo del Bayern de Múnich. Por eso, durante el parón estival, el club muniqués le ofreció un contrato hasta 2031 y pagó por él una cantidad que, supuestamente, osciló entre los tres y los cuatro millones de euros.

Pero Bara Sapoko Ndiaye también ha comprobado que las cosas pueden dejar de avanzar de repente. El triste balance de esta temporada: tres minutos en el partido de Copa disputado en Osnabrück, cuando, con el marcador 4-1, todo estaba decidido. Ya se ha quedado dos veces fuera de la convocatoria de Kompany. ¿Por qué está ahora tan relegado este joven talento? Kompany aún no ha dado una respuesta.

Y parece poco probable que el entrenador vuelva a darle minutos de repente en las próximas semanas, dado el calendario que le espera al Bayern hasta principios de noviembre, con duelos ante Arsenal, Friburgo, Dortmund y Atlético de Madrid. Tras los empates contra Augsburg y Viking Stavanger, que apuntaban a una pequeña crisis, y la goleada ante el RB Leipzig, Kompany necesita ahora también dar un golpe sobre la mesa en la Liga de Campeones contra el Arsenal. ¿Dar descanso a las estrellas? Ni hablar.

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En cualquier caso, todavía no está claro si, más allá de la bonita historia de su meteórico ascenso, el adolescente puede aportar ya algo en el terreno deportivo al Bayern de Múnich. En el tramo final de la pasada temporada fue titular dos veces: el Bayern se fue al descanso perdiendo 3-0 en Maguncia y, en casa contra el colista Heidenheim, llegó al entretiempo con un 1-2 en contra.

«La prueba más dura posible para un jugador joven», dijo Kompany después del partido de Maguncia en referencia al joven. El entrenador no afirmó que no hubiera superado esa prueba, pero su evolución en cuanto a minutos de juego esta temporada apunta claramente a ello.

¿Qué le espera a Bara Sapoko Ndiaye?

Para seguir desarrollándose, Ndiaye necesita minutos a un nivel alto, algo que ahora mismo no consigue en el Bayern de Múnich. Por eso, una cesión en invierno sería una opción que los responsables del club pueden y deben plantearse.

La única pregunta es si otro equipo de la Bundesliga apostará por él o si Ndiaye tendrá que dar un paso atrás en su desarrollo para avanzar a largo plazo. Al fin y al cabo, el sueño de jugar «al más alto nivel» es el único que todavía no ha cumplido a sus 18 años.