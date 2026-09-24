El centrocampista vuelve a Castel Volturno para trabajar de forma individual

El Nápoles confirmó los avances positivos en su recuperación a través de una actualización oficial, en la que señaló que el jugador «ha regresado al SSC Napoli Training Center y ha realizado una sesión personalizada en el gimnasio». Aunque todavía no se ha reincorporado al grupo para los ejercicios tácticos, el hecho de que ya esté realizando actividad física bajo la supervisión de los servicios médicos del club supone un paso de gigante. Massimiliano Allegri se ha visto obligado a afrontar un tramo complicado de la temporada sin su inagotable motor en la medular, y su regreso será visto como un punto de inflexión para la plantilla.

La ausencia del exjugador del Manchester United se ha notado mucho durante una exigente serie de partidos. McTominay se vio obligado a ver desde la banda cómo el Nápoles afrontaba encuentros de alto voltaje ante rivales como el Inter, el Bolonia y la Fiorentina. Su energía y su capacidad para llegar desde segunda línea al área se han convertido en señas de identidad de su etapa inicial en Italia, y su presencia se echó mucho de menos en estos duelos clave de la Serie A.

Si el actual calendario de rehabilitación continúa sin contratiempos inesperados, existe una posibilidad muy real de que McTominay esté disponible para ser convocado mucho antes de lo que se temía inicialmente. Los servicios médicos están controlando de cerca su frecuencia cardiaca y su respuesta física al ejercicio, pero el optimismo en torno a su estado crece día a día. Para un jugador que depende tanto de su despliegue físico y de su resistencia, garantizar que esté al cien por cien antes de volver al terreno de juego es la prioridad absoluta del club, aunque las señales siguen siendo enormemente alentadoras para el cuerpo técnico.

El duelo ante el Frosinone, objetivo para su regreso a la competición

El momento del actual parón internacional no podía haber llegado mejor para el escocés. Con la competición doméstica detenida, McTominay dispone de la ventana necesaria para recuperar su nivel físico sin la presión inmediata de los días de partido. El cuerpo técnico del Nápoles ya ha marcado en rojo en el calendario el objetivo para su vuelta a la competición.

Medirse al Frosinone representa una oportunidad vital para que el Nápoles consolide su posición en la zona alta de la tabla de la Serie A, y contar con un McTominay plenamente recuperado supondría una ventaja táctica importante. El sistema de Conte exige una intensidad alta de la pareja de centrocampistas, y la sociedad entre el escocés y Frank Anguissa ya ha dejado destellos de poder convertirse en una de las más dominantes físicamente de la categoría.

No se puede exagerar la importancia de este regreso para un equipo que ha tenido que hacer frente a dudas sobre su profundidad en la zona central. Aunque otros jugadores han dado un paso al frente para cubrir el vacío durante su ausencia, ninguno posee el perfil único que McTominay aporta al Stadio Diego Armando Maradona.

Impacto en los planes tácticos de Allegri

Para Antonio Conte, el regreso de su centrocampista estrella permite volver a sus esquemas tácticos preferidos. El técnico italiano ha elogiado con frecuencia la capacidad de adaptación y el ritmo de trabajo de McTominay, cualidades esenciales para cualquier jugador que aspire a rendir bajo su exigente estilo de liderazgo. Durante los partidos ante el Inter y la Fiorentina, al Nápoles le faltó a menudo ese punto extra de contundencia en las transiciones, algo que el jugador de 27 años aporta en abundancia.

Más allá de los beneficios tácticos, el impulso psicológico de ver a un compañero volver tras una intervención relacionada con el corazón es enorme para el vestuario. Los problemas de salud de esta naturaleza siempre se tratan con la máxima seriedad en el fútbol italiano, que cuenta con algunos de los protocolos médicos más estrictos del mundo. El hecho de que McTominay haya superado estos obstáculos y ya esté de vuelta en el gimnasio es una prueba tanto de la pericia del equipo médico como del enfoque profesional del propio jugador en su recuperación y bienestar.

A medida que se acerca el partido contra el Frosinone, todas las miradas estarán puestas en los informes de entrenamiento que lleguen desde Castel Volturno. Si McTominay puede pasar del trabajo individual en el gimnasio a los entrenamientos completos con el grupo en los próximos días, incluso podría entrar en la pelea por ser titular en lugar de limitarse a participar desde el banquillo.