Gran golpe para el NAC Breda: Lewis Holtby se retira y se marcha con efecto inmediato

Lewis Holtby abandona el NAC Breda con efecto inmediato. Así lo ha anunciado el club a través de sus canales oficiales. El contrato del centrocampista de 35 años, vigente hasta mediados de 2027, se rescinde «de mutuo acuerdo».

El club subraya que no ha sido una decisión fácil: «Tras una cuidadosa reflexión y varias conversaciones personales, Holtby, de 35 años, y la directiva han mantenido en los últimos días intensas conversaciones, en un ambiente de confianza, sobre el futuro».

«Holtby ha expresado su deseo de rescindir su contrato antes de tiempo. A raíz de ello, ambas partes han acordado poner fin a la colaboración con efecto inmediato».

El propio jugador alemán también ha reaccionado. «Estoy enormemente agradecido por haber podido vestir la camiseta del NAC. Desde el primer día me he sentido bienvenido en el club y en la ciudad. La pasión de la afición y el ambiente en el estadio Rat Verlegh son realmente únicos y siempre los recordaré».

«Le deseo lo mejor al club, a la plantilla y a la afición, y espero de todo corazón que el NAC vuelva a la Eredivisie. Gracias a todos los que me han apoyado durante mi etapa en Breda. Ha sido un honor formar parte de este club tan especial».

Llegó hace un año, marcó en su debut, pero luego le costó cumplir con las expectativas dentro y fuera del campo.

El domingo, Voetbal International ya informó de que Holtby estaba molesto por la composición de la plantilla y la mentalidad de algunos jugadores, y no compartía la visión del club para la próxima temporada. Esas diferencias han motivado su salida.