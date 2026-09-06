Gran gesto: una estrella del FC Barcelona se dirige a los aficionados del Valencia tras la goleada

Al mismo tiempo, el vigente campeón aprovechó este fin de semana el tropiezo del Real Madrid contra el Betis Sevilla en el 5-0 (2-0) ante el FC Valencia.

En el debut como titular del fichaje estrella Rodri, varias estrellas brillaron en un Barça con ganas de jugar. Lamine Yamal firmó un doblete, Dani Olmo sumó dos asistencias como revulsivo, Fermin marcó y dio dos pases de gol. Además, Raphinha y Pedri anotaron un tanto cada uno.

Y el mayor aplauso se lo llevó Pedri. El jugador de 23 años rindió a un nivel tan brillante que el público local en Valencia le homenajeó con aplausos y cánticos.

Pedri agradece: "Les deseo todo lo mejor"

"¿Los aficionados en Mestalla me aplauden a pesar de la difícil situación del Valencia? Tengo que darles las gracias a todos", dijo Pedri a los periodistas después del partido. "Cuando los aficionados del equipo rival te celebran, siempre es algo bonito, y les deseo todo lo mejor para la temporada".

El antiguo club puntero de Valencia necesita ese apoyo más que nunca. Tras cuatro partidos, el seis veces campeón de España y finalista de la Liga de Campeones en 2000 y 2001 es colista en España con solo un punto y un gol.