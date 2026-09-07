Un informe periodístico reveló, este lunes, los detalles del último entrenamiento del Real Madrid, antes de enfrentarse al Inter de Milán, mañana martes, en el inicio de su camino en la Liga de Campeones de Europa.

El diario "As" señaló que las cosas van bien con Tchouameni, ya que continúa progresando de manera excelente.

Por segundo día consecutivo, se entrenó con el equipo y se le vio con normalidad, confirmando la desaparición del dolor. Ahora, el Real Madrid debe gestionar su regreso con cuidado para evitar cualquier recaída.

Por esta razón, Tchouameni se considera prácticamente descartado del once titular para el partido de mañana ante el Inter de Milán, en la Liga de Campeones de Europa, pero tiene la oportunidad de entrar en la convocatoria.

Y este es un avance positivo, porque sus opciones de entrar en la lista eran casi nulas ayer.

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Tchouameni se entrenó sin vendajes, dando pasos cautelosos, y no mostró ninguna señal de preocupación. Todo parecía normal. Su siguiente paso es recuperar su forma física.

La sesión de entrenamiento de hoy no registró sorpresas destacables. Thiago y Endrick también volvieron a participar, mostrando indicios prometedores, ya que tienen buenas opciones de unirse al equipo, aunque no se espera que estén en el once titular.

Para el partido ante el Inter de Milán, hay cuatro jugadores que se perderán el encuentro con seguridad: Asensio, que aún tiene por delante algunas semanas antes de regresar, tal y como anunció el propio Mourinho en rueda de prensa; Militao, que estará ausente aproximadamente un mes; Mendy, que fue excluido recientemente de la lista de la Liga de Campeones de Europa y cuyo regreso no se espera al menos antes de Navidad; y Rodrygo, cuyo regreso también se espera en torno a enero.

Lunin no se entrenó esta mañana debido a una gripe, y su presencia en la convocatoria seguirá siendo dudosa hasta el último momento.