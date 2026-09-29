Gran drama para el FC Barcelona: su gran estrella se lesiona antes de unas semanas cruciales

Raphinha abandonó lesionado el terreno de juego el martes por la tarde durante el amistoso entre Australia y Brasil (2-4). Está por ver la gravedad exacta de la lesión.

El delantero de Brasil fue titular este martes por la tarde en Australia. El equipo de Carlo Ancelotti no empezó bien el partido y en un momento dado incluso se vio por detrás en el marcador.

Fue el propio Raphinha quien, al borde del descanso, marcó el empate desde el punto de penalti. Sin embargo, tras el descanso, el atacante del FC Barcelona ya no regresó al terreno de juego.

Se quedó en el vestuario por una lesión muscular, tal y como ya ha confirmado la federación brasileña. Endrick entró en su lugar.

Está por ver la gravedad exacta de la lesión. La federación de Brasil ofrecerá más tarde este martes una nueva actualización sobre la dolencia del delantero estrella.

La noticia es un duro golpe para el FC Barcelona. A finales de octubre, el club se enfrentará a su eterno rival, el Real Madrid, en LaLiga y al Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones.

Raphinha está firmando una temporada espectacular en el Barça. En solo siete partidos de liga ya ha marcado doce goles. Además, también suma tres asistencias.