Gran drama: Estados Unidos rechaza en la frontera a un jugador con 86 partidos internacionales

El internacional suizo Breel Embolo no podrá entrar en Estados Unidos. Su ESTA (autorización electrónica obligatoria para viajar sin visado) no ha sido aprobada, según Politico.

Convocado por el seleccionador Murat Yakin para la Copa América, el jugador se quedó en el hotel mientras el resto del plantel viajaba el martes a San Diego.

La Federación Suiza informó que su ESTA había sido aprobado esa mañana, pero luego se inició una investigación adicional.

Según Politico, el delantero del Stade Rennes francés tiene antecedentes legales.

En 2023 un tribunal suizo lo condenó por amenazar a otra persona cuando tenía 21 años, y en septiembre se rechazó su recurso.

En junio de 2025, con el recurso en trámite, sí visitó EE. UU. e incluso marcó en la victoria suiza por 4-0 en un amistoso.

Por ahora, el jugador, con 86 internacionalidades, espera en el hotel del aeropuerto de Zúrich firmando autógrafos a los aficionados, sin saber si podrá viajar a Estados Unidos.