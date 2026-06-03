Gran drama: EE. UU. rechaza en la frontera a un jugador con 86 partidos internacionales

El internacional suizo Breel Embolo no podrá entrar en Estados Unidos. Su ESTA (autorización electrónica de viaje) no ha sido aprobada, según Politico.

Convocado por el seleccionador Murat Yakin para la Copa América, el jugador se quedó en el hotel mientras el resto del equipo viajaba el martes a San Diego.

La Federación Suiza informó que su ESTA había sido aprobado esa mañana, pero luego se inició una investigación adicional.

Según Politico, el delantero del Stade Rennes francés tiene antecedentes legales.

En 2023 un tribunal suizo lo condenó por amenazar a otra persona cuando tenía 21 años; su recurso fue rechazado en septiembre.

En junio de 2025, con el recurso aún pendiente, sí visitó EE. UU. e incluso marcó en la victoria suiza por 4-0 en un amistoso.

Por ahora, el jugador, con 86 internacionalidades, espera en el hotel del equipo en el aeropuerto de Zúrich y firma autógrafos a los aficionados. Todavía no se sabe si podrá viajar a Estados Unidos más adelante.