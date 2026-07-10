El Al-Hilal saudí y sus seguidores recibieron un duro golpe tras confirmarse la gravedad de las lesiones de varios jugadores, entre ellos su capitán, Salem Al-Dossari.

Durante la última participación de la selección saudí en la fase final del Mundial, varios jugadores sufrieron lesiones, como Salem Al-Dossari y Hassan Tambakti, ambos del Al-Hilal.

Según un comunicado del club, Al-Dossari será examinado el lunes 20 de julio por el especialista Dr. Lempainen para evaluar su lesión en el tendón de la rodilla.

Tras conocer los resultados, se decidirá si requiere cirugía, aunque se estima que su recuperación durará entre 6 y 8 semanas.

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Mutaib Al-Harbi será operado en los próximos días de un problema ocular y aspira a llegar a la pretemporada.

Por su parte, el defensa Hassan Tambakti requiere entre 6 y 7 semanas de rehabilitación tras romperse el tendón del pie derecho con la selección en el Mundial 2026.

Todo ello forma parte de la preparación del Al-Hilal para la próxima temporada, mientras los equipos técnico y médico trabajan para tener a los lesionados en óptimas condiciones antes del inicio de las competiciones.