El senegalés Kalidou Koulibaly, defensa del Al Hilal saudí, ha entrado con fuerza en el terreno de las críticas durante la pretemporada, tras mostrar un nivel completamente alejado de la imagen que la afición del "Zaeem" conocía desde su llegada al equipo, lo que coloca al club ante una compleja crisis futbolística en un momento delicado.

Koulibaly había sufrido una lesión en el muslo durante las últimas semanas de la temporada pasada, antes de regresar para disputar con la selección de Senegal la Copa del Mundo 2026, aunque su nivel desde el regreso ha despertado numerosos interrogantes, tanto en el aspecto físico como en el técnico.

Una crisis en el momento menos oportuno

El problema para el Al Hilal no reside únicamente en el descenso de nivel del defensa senegalés, sino en la escasez de tiempo antes del inicio de la nueva temporada, ya que se ha vuelto difícil tomar la decisión de prescindir de él y luego fichar a un defensa extranjero de la misma calidad durante los días que restan del mercado de fichajes.

Fichar a un central internacional requiere tiempo para negociar, realizar los reconocimientos médicos y después darle la oportunidad de acoplarse al grupo, aspectos que el Al Hilal no puede permitirse el lujo de esperar ante la cercanía de las competiciones oficiales.

Inzaghi ante una prueba difícil

La situación se complica aún más para el italiano Simone Inzaghi, que contaba con la experiencia de Koulibaly para liderar la línea defensiva, pero el nivel actual del guardameta senegalés obliga al entrenador a buscar soluciones rápidas, ya sea reorganizando el sistema defensivo o dando la oportunidad a otros elementos.

Al mismo tiempo, las alternativas locales no parecen suficientes para asumir la responsabilidad en una temporada en la que el Al Hilal afrontará fuertes competiciones nacionales y continentales, algo que convierte la continuidad de Koulibaly con su nivel actual en una verdadera fuente de preocupación dentro del club.

Al final, el Al Hilal podría verse obligado a apostar por que Koulibaly recupere su nivel de forma gradual con el inicio de la temporada, ya que la opción de sustituirlo se ha vuelto más complicada que nunca.

Y si el defensa senegalés no logra recuperar su brillo rápidamente, el "Zaeem" podría encontrarse ante una de las crisis defensivas más difíciles antes del arranque de la temporada.