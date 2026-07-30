El Manchester City está a las puertas de alcanzar un acuerdo definitivo con el Lille francés para fichar al joven internacional marroquí Ayoub Bouaddi, después de que las negociaciones entre ambas partes registraran un notable avance durante las últimas semanas, quedando pendiente únicamente la resolución de un último punto antes del anuncio oficial de la operación.

Bouaddi se ha convertido en uno de los nombres más codiciados del mercado de fichajes, tras llamar la atención con su destacado nivel en el Lille, antes de que su valor se disparara considerablemente después de su brillante actuación con la selección de Marruecos en el Mundial 2026, lo que ha llevado a varios de los grandes clubes europeos a entrar en la carrera por su fichaje.

El presidente del Lille, Olivier Létang, había asegurado en más de una ocasión que el valor del centrocampista de su equipo supera los 100 millones de euros, ante el creciente interés por sus servicios por parte de los clubes de primer nivel en Europa.

Según diversos informes, el Manchester City ha logrado adelantarse al resto de sus competidores, tras situar a Bouaddi al frente de sus prioridades para reforzar el centro del campo, ya que la dirección del club inglés considera que el jugador posee las cualidades técnicas y físicas que lo convierten en el sucesor ideal del español Rodri, cuyo nombre está fuertemente vinculado a un traspaso al Real Madrid en el próximo periodo.

Los informes señalaron que los responsables del City quedaron impresionados por la capacidad del jugador para resistir la presión, su inteligencia táctica y sus funciones defensivas, además del gran potencial que posee pese a su corta edad, mientras que el entrenador Enzo Maresca dio luz verde para cerrar la operación, exigiendo resolverla lo antes posible.

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Por su parte, Ayoub Bouaddi manifestó su conformidad con incorporarse al Manchester City, lo que facilitó el desarrollo de las negociaciones entre ambos clubes.

La cadena francesa "Foot Mercato", especializada en el mercado de fichajes, confirmó que ambas partes están ya muy cerca de alcanzar un acuerdo definitivo sobre el valor de la operación, después de que se hayan pactado la mayoría de los detalles, mientras que la discrepancia actual gira en torno al futuro del jugador la próxima temporada.

El Lille desea retener a Bouaddi una temporada adicional en calidad de cedido, con el objetivo de que continúe su desarrollo y adquiera más experiencia antes de su traspaso a la Premier League, mientras que el Manchester City prefiere incorporar al jugador directamente este verano e incluirlo en la plantilla del equipo de cara a la nueva temporada.

Pese a que las negociaciones sobre este punto continúan, reina el optimismo en el seno de ambos clubes sobre la posibilidad de alcanzar una fórmula de consenso durante los próximos días, como preludio al anuncio oficial de uno de los fichajes más destacados del mercado veraniego.