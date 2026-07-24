Gran avance: el agente de Mohamed Salah acepta la condición del Besiktas

Informes de prensa turcos revelaron un desarrollo decisivo en las negociaciones del Beşiktaş con Mohamed Salah, capitán de la selección de Egipto y estrella del Liverpool.

Informes anteriores habían señalado que la operación se topó con un obstáculo debido a la exigencia del agente de Mohamed Salah de recibir una comisión de 7,5 millones de euros, lo que provocó una ralentización de las negociaciones entre ambas partes.

Según lo mencionado por el fiable periodista turco Yağız Sabuncuoğlu, a través de su cuenta en la red social "X", Ramy Abbas, el representante de Mohamed Salah, redujo sus exigencias relativas al valor de la comisión, cifrada en 7,5 millones de euros.

Sabuncuoğlu aclaró que, de este modo, la cantidad se acerca considerablemente a la cifra ofrecida por el presidente del Beşiktaş, Serdal Adalı, en un paso que aproximó a ambas partes a alcanzar un acuerdo definitivo.

El Beşiktaş continúa intensificando sus negociaciones para cerrar la operación en los próximos días, en un fichaje que se espera sea el más destacado en la historia de la liga turca en caso de anunciarse de forma oficial.

Este desarrollo llega después de semanas de contactos continuos entre la directiva del club turco y los representantes del jugador, ya que el Beşiktaş sitúa la contratación de Salah entre sus principales prioridades para reforzar las filas del equipo en la nueva temporada.