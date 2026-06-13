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Gran apuesta: Hossam Hassan confía en este jugador para el once ante Bélgica

Belgium vs Egipto
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¿Quién es?

A pocas horas del debut de Egipto ante Bélgica en la primera jornada del Grupo 7 de la Copa del Mundo 2026, el seleccionador Hossam Hassan sorprendió al incluir de titular al central Mohamed Abdelmonem, pese a que no ha jugado con el Niza desde su lesión. alinear a Mohamed Abdel Moneim como titular en el centro de la defensa, a pesar de que no ha jugado con el Niza francés desde su regreso de una lesión. El técnico optará por una defensa de tres centrales para contener el poderío ofensivo belga.

Según informó el corresponsal del programa «Al-Koura ma’ Faik» de «MBC Egipto», Hossam Hassan definió su esquema táctico en los últimos entrenamientos y optó por una defensa de tres centrales, encargando a Abdel Moneim liderar la zaga pese a su inactividad con el Niza tras recuperarse de la lesión.

La inclusión de Abdel Moneim, sin minutos oficiales desde su regreso de la lesión, es la gran sorpresa y refleja la total confianza del técnico en su preparación.

La alineación prevista incluye a Mostafa Shobir en la portería, con Mohamed Abdel Moneim, Yasser Ibrahim y Hamdi Fathi en el centro de la defensa, más Mohamed Hani en el lateral derecho y Ahmed Fathou en el izquierdo.

En el medio campo estarán Marwan Attia y Muhannad Lashin, y en ataque jugarán Mohamed Salah, Omar Marmoush y Mahmoud Hassan Trezeguet.

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