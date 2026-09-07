Se bajó el telón ayer domingo sobre el mercado de fichajes de verano en Arabia Saudí, en medio de una gran actividad en el último día del mercado.
El diario "Okaz" señaló que los clubes anunciaron una serie de operaciones que incluyeron el refuerzo de las plantillas y el intercambio de jugadores entre clubes de la Roshn League y de las distintas categorías, además de la incorporación de nuevos nombres extranjeros, hasta alcanzar las 20 operaciones oficiales en la jornada de cierre.
Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"
Los movimientos más destacados del último día fueron los siguientes:
Murad Khudri, del Al Wehda al Al Shabab
Ricardo Matías, del Al Ahli al Al Shabab
Abdullah Hosawi, del Al Shabab al Al Najma
Mamadou Sangaré, del Al Qadisiyah al Manchester City Sub-21
Wijnaldum, al Al Ittihad
Ibrahima Diaby, del Cercle Brugge al Al Ahli
Saeed Baatiyah, del Al Fateh al Al Ahli
Fawaz Al Saqour, del Al Ittihad al Al Khaleej
Fahad Al Rashidi, del Al Taawoun al Al Khaleej
Yago Souza, del América Mineiro al Al Feiha
Turki Al Jadi, del Al Taawoun al Al Feiha
Ali Al Hassan, del Al Nassr al Al Fateh
Hossam Al Sadeq, del Ittihad Tanger al Al Fateh
Fares Al Ghamdi, del Al Ittifaq al Al Taawoun
Ibrahim Mahnashi, del Al Qadisiyah al Al Taawoun
Nasser Al Hulail, del Al Najma al Al Taawoun
Ammar Al Yehibi, del Al Qadisiyah al Abha
Mateo Borrell, del Al Ittihad al Abha
Pedro Henrique, al Al Ittifaq
Abdulilah Hosawi, del Al Ittihad al Al Ittifaq
Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"