"Gracias por dejarme lanzar todos los tiros libres": la mordaz burla alemana a la despedida de Cristiano Ronaldo

La revista alemana "11 Freunde" no dejó pasar el anuncio de Cristiano Ronaldo sobre su retirada del fútbol internacional con la selección de Portugal sin añadir su toque satírico, después de publicar el vídeo de despedida acompañado de una traducción alemana sarcástica que no tiene ninguna relación con las palabras que pronunció la estrella portuguesa.

Ronaldo anunció su retirada del fútbol internacional con la selección de Portugal, ayer jueves, a través de un vídeo de 5 minutos de duración, en el que dirigió un mensaje de agradecimiento a todos los que lo acompañaron durante 23 años con la camiseta de la selección, un día antes de que Jorge Jesus anunciara su nueva convocatoria.

Mira el vídeo de despedida que publicó Ronaldo

La decisión recibió una amplia atención por parte de los medios de comunicación internacionales, que se apresuraron a comentar el final de la trayectoria del capitán de Portugal, entre mensajes de elogio y reconocimiento a su legado, mientras que la revista alemana optó por presentar su despedida con un estilo satírico.

Próximos partidos POR UEFA Nations League A 14:45 DEN

"11 Freunde" publicó el vídeo acompañado de una traducción al alemán elaborada por Tobias Ahrens, conocido por sus trabajos satíricos, después de sustituir el contenido del mensaje de Ronaldo por un texto imaginario que se burla de algunos de sus comportamientos sobre el terreno de juego.

En la traducción satírica se decía: "Amigos, escuchadme un momento. Seré directo: me retiro. Solo quería daros las gracias a todos, especialmente por seguirme el juego en esa tontería llamada celebración (Siu). Os lo juro, al principio no era más que una apuesta con Marcelo. Pensé que hombres adultos no iban a saltar por los aires, dar vueltas y gritar, pero ¿qué hicisteis? Me imitasteis".

Y el texto satírico añadió: "Gracias también por dejarme lanzar todas las faltas, aunque la última que entró en la portería fue hace 5 años. Y gracias porque nadie se rió cuando me subía el pantalón corto hasta el máximo, casi hasta que se me veían los riñones. Fue un honor para mí. Cuidad de mis récords".

Ronaldo puso fin a una trayectoria que se extendió durante 23 años desde su debut con Portugal, a lo largo de los cuales disputó 234 partidos y marcó 146 goles, y conquistó tres títulos, entre los que destaca la Eurocopa de 2016, además de dos títulos en la Liga de Naciones de la UEFA.