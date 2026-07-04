Gracias al triplete de Marruecos, África desafía a Europa en el Mundial

Las selecciones africanas ya no solo compiten en el Mundial; ahora marcan un hito histórico.

En la actual Copa, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, el continente ha alcanzado un hito colectivo que refleja su progreso.

Según Opta, las selecciones africanas ya suman 51 goles en el Mundial 2026, y son el segundo continente que alcanza los 50 en una sola edición.

Este registro se alcanzó tras la victoria de Marruecos 3-0 sobre la anfitriona Canadá, que le clasificó para cuartos de final por segunda vez consecutiva.

Solo las selecciones europeas lo lograron en 21 ediciones.

Nueve de las diez selecciones africanas superaron la fase de grupos: Marruecos, Egipto, Argelia, Sudáfrica, Costa de Marfil, Senegal, Ghana, República Democrática del Congo y Cabo Verde; solo Túnez quedó eliminada en la primera ronda.

Siete cayeron en dieciseisavos, pero Egipto jugará los octavos ante Argentina y Marruecos ya está en cuartos.

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