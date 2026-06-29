El Ajax negocia con el Barcelona la cesión del portero alemán Marc-André ter Stegen. Las conversaciones, centradas en el reparto de su salario, están en una fase avanzada tras la primera propuesta oficial presentada el lunes por el club holandés.

En los próximos días se esperan nuevas conversaciones entre el director técnico del Ajax, Jordi Cruijff, y su homólogo del FC Barcelona, Deco. Cruijff conoce bien el club catalán por su anterior cargo allí, lo que podría favorecer las negociaciones.

La relación con el entrenador Míchel, quien lo dirigió brevemente en el Girona, podría ayudar.

El Barça, dispuesto a cederlo, confía en que un año en Ajax le devuelva valor de mercado.

El Barça confía en que, durante la cesión, recupere nivel y pueda venderlo el próximo año a un mejor precio.

El Ajax parte con ventaja, pues el Barcelona asumiría parte de su salario. Además, Ter Stegen confía en Míchel y ve con buenos ojos la idea de volver a trabajar con él.

Además, su experiencia encaja con el estilo de juego que Míchel quiere implantar en Ámsterdam.

Aunque también lo siguen clubes de Inglaterra, Alemania y Turquía, ninguno está tan avanzado como el Ajax en las negociaciones.

Su salida del Barcelona parece cada vez más probable: ha perdido la titularidad ante Joan García y Wojciech Szczesny, quedando por debajo en la jerarquía del club.