Dos estrellas de la Roshn Saudi League escribieron una nueva página de la historia de la selección de los Países Bajos, tras aparecer como titulares en el partido ante Alemania en la Liga de Naciones de la UEFA 2027.

La selección de los Países Bajos se enfrentó a su homóloga alemana este jueves, en la primera jornada de la competición del Grupo 2 de la Liga de Naciones de la UEFA.

El español Xavi Hernández, nuevo seleccionador de los Países Bajos, comenzó su etapa al frente del combinado neerlandés con una alineación histórica, en la que figuraron dos jugadores que militan en ligas no europeas por primera vez en la historia, según la red de estadísticas Opta.

Los jugadores son Crysencio Summerville, extremo del Al Hilal, y Tijjani Reijnders, centrocampista del Al Qadisiyah, quienes se incorporaron a la liga saudí el pasado verano, procedentes del West Ham United y del Manchester City respectivamente.

Ronald Koeman, anterior seleccionador de los Países Bajos, se negaba a convocar a los jugadores que militan en la liga saudí, y así lo declaró de forma explícita durante el gran momento de Steven Bergwijn con el Al Ittihad.

Xavi anuló esa norma en su nueva etapa, ya que subrayó recientemente en declaraciones a la prensa la fortaleza de la liga saudí, y su nula oposición a incorporar a cualquier jugador que milite en ella, siempre que rinda a buen nivel.



