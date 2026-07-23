Once años después de su adiós como jugador, Dante regresó este verano al Bayern de Múnich como entrenador. El brasileño, que ya tiene 42 años, asumió el mando del equipo reserva y en el futuro también dirigirá al sub-19 en la UEFA Youth League.

A su llegada a Múnich se reencontró con algunas caras conocidas: el patrón del club Uli Hoeneß, por supuesto, pero también el director deportivo Max Eberl; ambos coincidieron en su día en el Borussia Mönchengladbach. A nivel de infraestructuras han cambiado muchas cosas en las instalaciones del club en la Säbener Straße, donde además actualmente se sigue reformando. Pero a Dante también le llamó la atención una novedad muy básica en la orientación del club: se debe al entrenador del primer equipo, Vincent Kompany.

«Le apetece desarrollar a los jugadores jóvenes y hacerlos jugar», dijo Dante en una pequeña rueda de prensa este jueves, en la que también estuvo presente SPOX . «Yo no conocí así al Bayern. En aquel entonces, los jóvenes no tenían tantas oportunidades como las que tienen ahora con Vinnie».

FC Bayern: Dante, sobre su relación con Vincent Kompany

El excentral jugó en el Bayern de Múnich entre 2012 y 2015. Con Jupp Heynckes como entrenador ganó el triplete en 2013, y después llegaron más títulos con Pep Guardiola. El conjunto muniqués vivía entonces una etapa de enorme éxito, pero al mismo tiempo se resentía la promoción de la cantera propia. Apenas algunos talentos lograban dar el salto al primer equipo. Eso es muy distinto con Kompany: primero ayudó a Lennart Karl a dar el salto y la pasada temporada hizo debutar además a otros nueve talentos con los profesionales.

Dante considera que su tarea es seguir impulsando esa tendencia: «Mi principal objetivo aquí es desarrollar a los chicos». En consecuencia, la posición en la tabla de la Regionalliga Bayern, la cuarta categoría, pasa más bien a un segundo plano. «Espero hacer un buen trabajo con los jóvenes y que Vinnie haga jugar a aún más de ellos». En estos momentos, entre los candidatos más prometedores figuran, entre otros, los centrales Filip Pavic y Cassiano Kiala, el mediocentro defensivo Erblin Osmani y los dos atacantes Maycon Cardozo y Wisdom Mike.

En el plano táctico, según sus propias palabras, Dante puede con su equipo «hacer lo que quiera». Pero en el día a día de los entrenamientos quiere preparar expresamente a sus jugadores para las sesiones con los profesionales con ejercicios similares a los que emplea Kompany. Ya tiene «buena sintonía» con Kompany, subrayó Dante. «Siempre hablamos por teléfono y me he reunido con él dos o tres veces». La última, el martes: ese día, Kompany y Dante dirigieron juntos una gran sesión de captación, en la que participaron más de 60 jugadores de distintas categorías de edad.

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Max Eberl llevó a Dante al FC Bayern

El reserva de Dante arranca este viernes la nueva temporada de la Regionalliga con un partido en casa ante el SC Eltersdorf. Los grandes platos fuertes serán, como es lógico, los dos derbis contra el caído archirrival TSV 1860. «17 de octubre, eso sí lo sé», respondió Dante de inmediato al recordar la fecha del duelo de ida, antes de soltar una carcajada. «Después de nuestro primer amistoso, nuestros aficionados nos recibieron y enseguida gritaron: “¡Derbi! ¡Derbi!”. Estos partidos tienen más emoción, más adrenalina».

El propio Dante puso fin a su carrera como jugador precisamente este verano en el OGC Niza de Francia. Que ahora entrene al equipo reserva del Bayern de Múnich se lo debe al director deportivo Max Eberl. «Estaba en Múnich», contó Dante, aunque ya no recordaba la fecha exacta. «Entonces le dije a Max: “Quedemos, tomemos un café o algo así”. Luego hablamos. “¿Qué haces? ¿Qué harás después?”. Le conté que quería ser entrenador sí o sí. Después seguimos intercambiando opiniones. “¿Qué piensas? ¿Cómo afrontas el próximo año?”. Yo dije: “Aún no lo sé”. Y así fue tomando forma».

Como entrenador, Dante quiere fijarse sobre todo en tres antiguos compañeros de camino: Pep Guardiola, Jupp Heynckes y Lucien Favre, con quien jugó en su día en el Gladbach. «Lo bueno de Pep, lo bueno de Jupp, lo bueno de Favre. A partir de eso tengo que construir la identidad de Dante como entrenador».