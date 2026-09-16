Cuando hace unas semanas Jürgen Klopp fue presentado ante la opinión pública como nuevo seleccionador nacional, no se cansó de recalcar en su rueda de prensa de presentación que con él las cartas se repartirían de nuevo por completo. Solo un puñado de jugadores podía sentirse seguro de su sitio en el equipo de la DFB; más allá de eso, serían el rendimiento, la forma y, por supuesto, la ética de trabajo los que decidirían quién recibiría una convocatoria para futuras concentraciones.

En ese contexto, Klopp reveló que en su lista imaginaria figuraban un total de 57 jugadores a los que estaba considerando para sus primeros partidos como nuevo técnico de la selección alemana. El técnico de 59 años evitó hablar expresamente de nombres, aunque ya por entonces se intuía que Klopp tenía en su agenda a protagonistas que hasta la fecha no habían tenido absolutamente ningún contacto con el equipo de la DFB. Al fin y al cabo, la vergüenza de tres Mundiales fallidos de manera consecutiva debía quedar, en el mejor de los casos, aparcada por el momento con un nuevo comienzo y caras nuevas.

Una de esas caras nuevas en la selección podría ser ahora Felix Keidel. A última hora del martes por la noche, el diario Bild informó en primer lugar de que el jugador de 23 años de la SV Elversberg había recibido una invitación del seleccionador nacional; un día después, kicker se sumó a la información y confirmó las noticias con datos propios. La nominación de Keidel no es menos que una sorpresa mayúscula. Al fin y al cabo, apenas ha disputado tres partidos en la máxima categoría alemana y, por tanto, prácticamente no tiene experiencia al más alto nivel.

Getty Images

¿En qué clubes jugó Felix Keidel en su carrera?

En el FC Ingolstadt, donde su carrera futbolística comenzó en 2012 en el equipo juvenil A, Keidel pasó por todas las categorías inferiores hasta su ascenso al primer equipo en el verano de 2022. Después jugó tres años en el club de la ciudad del automóvil, asentándose ya en su primera temporada, con apenas 20 años, como titular fijo en el primer equipo y sumando 37 apariciones en la 3. Liga (un gol y cuatro asistencias).

En 2025 llegó finalmente el paso a una categoría superior con la SVE, que se encontraba en plena reestructuración tras el ascenso escapado por poco ante el 1. FC Heidenheim y lo sacó de su contrato en Ingolstadt por una módica suma de traspaso de apenas 400.000 euros. De nuevo apenas necesitó tiempo de adaptación, se convirtió de inmediato en titular en el equipo del entrenador Vincent Wagner (25 partidos, 13 de ellos como titular) y tuvo un papel fundamental para que el conjunto del Sarre celebrara sensacionalmente el ascenso a la Bundesliga al final de la temporada.

Así pues, el camino de Keidel desde la tercera categoría hasta la cima duró poco más de dos años: tres apariciones en la Bundesliga contra Leverkusen, Gladbach y, más recientemente, el Bayern (un gol), además de un partido en la DFB-Pokal contra el MSV Duisburg (dos asistencias), aparentemente bastaron para convencer a Klopp de sus cualidades y darle una oportunidad en la selección nacional.

Getty Images

¿Resuelve Felix Keidel un gran problema en el equipo de la DFB?

Está por ver si el jugador de 23 años ya tiene desde el principio el nivel necesario para desempeñar un papel decisivo en el equipo de la DFB. Sobre todo, el seleccionador valorará de Keidel su increíble polivalencia, que le permite desempeñarse sin problemas en varias posiciones dentro de la selección.

En su etapa en Ingolstadt, por ejemplo, apenas hubo un rol sobre el campo que Keidel no asumiera. Su gran valedora, la entrenadora del FCI Sabrina Wittmann, lo utilizó allí tanto en ambas posiciones de lateral —su posición natural es en realidad la de lateral derecho en una defensa de cuatro— como en el centro del campo e incluso en el mediocampo ofensivo, como organizador y jugador de medio espacio algo más escorado.

Tras su traspaso al Elversberg, su papel pasó a ser algo más defensivo. Mientras que en la temporada del ascenso jugó sobre todo como lateral derecho, parece que el técnico de la SVE, Wagner, le ha tomado gusto a alinearlo en el centro del campo defensivo junto a Lukasz Poreba.

Klopp y el equipo de la DFB parecen tener a Keidel sobre todo en el radar como lateral derecho, una posición en la que, desde la retirada de Philipp Lahm y el traslado de Joshua Kimmich al centro, ningún jugador ha logrado convencer de verdad. Los predecesores de Klopp, Hansi Flick y Julian Nagelsmann, probaron una gran cantidad de variantes, ninguna de las cuales estuvo realmente coronada por el éxito. Desde el dúo del Leipzig formado por Benjamin Henrichs y Ridle Baku, pasando por el Josha Vagnoman del Stuttgart, hasta el regreso de Kimmich a esa posición en el Mundial 2026, la mayoría de los intentos quedaron descartados de nuevo tras una breve fase de prueba.

Y así, el fútbol alemán sigue buscando una opción de calidad y, sobre todo, a largo plazo para el lateral derecho en una defensa de cuatro. Posiblemente, sea precisamente el desconocido Keidel la solución al problema.