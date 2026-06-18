Gracias a sus goles de última hora, Suiza tiene prácticamente asegurada su clasificación para la fase eliminatoria del Mundial

Suiza logró su primera victoria en el Mundial al vencer 4-1 a Bosnia y Herzegovina en Los Ángeles, con goles de Johan Manzambi (2), Rubén Vargas y Granit Xhaka. Ermin Mahmic marcó el tanto del honor para Bosnia, que acabó con diez por la expulsión de Tarik Muharemovic.

Ambos habían igualado 1-1 en la primera jornada: Suiza ante Catar y Bosnia frente a Canadá. A diferencia de ese duelo, Esmir Bajraktarevic, del PSV, se quedó en el banquillo, mientras que Edin Dzeko (40) fue titular.

En una primera parte mediocre, Suiza dominó. Dan Ndoye avisó con dos disparos: uno repelido por la red lateral y otro a las manos de Nikola Vasilj. Luego, Remo Freuler probó desde lejos, pero el balón se marchó ligeramente desviado.

Con el paso de los minutos Bosnia mejoró, aunque sin crear ocasiones claras.

En la segunda parte tampoco hubo muchas ocasiones: Ndoye firmó una chilena que detuvo Vasilj y, en la otra área, Kobel atrapó un disparo de Dedic.

A falta de 20 minutos, el técnico suizo, Murat Yakin, lanzó a Manzambi y Vargas para cambiar el partido. Y ambos protagonizaron los tres tantos: Manzambi marcó de volea (1-0) y luego empujó un centro raso de Vargas (3-0), mientras que el propio Vargas batió por la escuadra para el 2-0.

Entre tanto, Muharemovic vio la roja por derribar a Embolo. Mahmic recortó con un buen remate (3-1), pero Xhaka marcó de penalti tras falta de Memic sobre Sow y sentenció el 4-1.

Con este triunfo, Suiza lidera el Grupo B con cuatro puntos, mientras que Bosnia y Herzegovina queda última con uno. El jueves por la noche jugarán Canadá y Catar.