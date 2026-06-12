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Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Gracias a los primeros goles del Mundial, la estrella de la Liga Saudí supera el millón

J. Quinones
Al Quadisiya
Mexico
World Cup
1ª División
México
Arabia Saudí

Kenonis inauguró los goles del Mundial de 2026

El delantero mexicano Julián Quiñones, del Al-Qadisiyah de la Liga Roshen saudí, superó el millón de seguidores tras anotar el primer gol de la Copa del Mundo 2026 para México.

Quintonis marcó el primer gol del torneo en la victoria 2-0 sobre Sudáfrica, ayer jueves en el Estadio Azteca, en la primera jornada de la fase de grupos.

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», el delantero mexicano ganó unos 200 000 seguidores en Instagram en las 12 horas siguientes a su histórico gol.

Así, pasó de 900 000 a unos 1,1 millones de seguidores.

Cabe recordar que Kenonis fue la estrella de la Liga Roshen, donde ganó el premio al mejor jugador y la Bota de Oro con 33 goles, uno más que el inglés Ivan Toney, del Al-Ahly.

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