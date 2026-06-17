«Gracias a la tecnología», Arabia Saudí usa un «truco secreto» para vencer a España

Un reportaje de la prensa española reveló este miércoles que Arabia Saudí prepara una estrategia especial para enfrentar a «La Roja» el domingo, en la segunda jornada del Mundial 2026.

Tras el empate 1-1 ante Uruguay, el equipo árabe reanudó entrenamientos.

El diario Marca titulaba: «La táctica secreta de Arabia Saudí contra España... Gafas negras para proteger su portería».

Según el diario, aunque todos buscan el máximo rendimiento, la idea de Arabia Saudí, próximo rival de España, es la que más llama la atención.

La selección saudí ha sorprendido al incorporar tecnología de vanguardia a sus entrenamientos: unas llamativas gafas de sol negras para los porteros que, además de protegerlos del sol, prometen mejorar su rendimiento.

Estas gafas de entrenamiento visual mejoran la concentración y la velocidad de reacción de los porteros, convirtiéndolos en un muro entre los postes.

El sistema limita la información visual que reciben, estimula sus reacciones y agiliza sus decisiones.

El periódico añadía: «Esta técnica ya se ha visto en algunos deportistas de élite, entre ellos Ilya Tuporia, quien la ha aplicado en sus entrenamientos desde hace tiempo para mejorar su velocidad de reacción y su capacidad de anticipación durante los combates. Esta técnica también se ha utilizado en otros deportes, como el baloncesto y el tenis, con un único objetivo: lograr el máximo rendimiento posible de cada deportista».

Por ello, si España quiere compensar su decepcionante debut (0-0 ante Cabo Verde), deberá aprovechar mejor las ocasiones de gol.

Concluyó: «Solo así podrán superar a porteros que se preparan al máximo para complicarles la vida a los delanteros».