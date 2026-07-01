Gracias a Harry Kane, Inglaterra rompió una maldición mundialista de 60 años

Inglaterra rompió una maldición de 60 años en el Mundial ante la República Democrática del Congo gracias a los dos goles de Harry Kane.

Harry Kane marcó dos goles que dieron la victoria a Inglaterra 2-1 sobre la República Democrática del Congo este miércoles en Atlanta, en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026.

El Congo marcó a los siete minutos, pero el ariete del Bayern Múnich respondió con dos tantos antes del final.

Según la BBC, Inglaterra no ganaba un partido en el que encajaba el primer gol en un Mundial desde hacía 60 años.

La última remontada inglesa en un Mundial se remontaba a la final de 1966, ganada 4-2.

Desde entonces había perdido 13 partidos tras ir abajo en el marcador, hasta que hoy cortó la racha ante la República Democrática del Congo.